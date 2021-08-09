Китайские компании заработали почти $90 млрд на экспорте медицинских масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в первый год пандемии COVID-19, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на отчет Института мировой экономики Петерсона (PIIE).

Выручка от продажи СИЗ за рубеж по итогам 2020 года выросла в 3,8 раза по сравнению с 2019-м: в докоронавирусный год компании получили $22,9 млрд, а в прошлом – уже $88,1 млрд.

Большая часть доходов приходится на маски и респираторы – $53,8 млрд, $16,8 млрд из общей суммы принесли щитки для лица, $10,8 млрд – защитная одежда, $3,9 млрд – перчатки.

Пандемия стала главным стимулятором спроса на средства защиты, которые на этом фоне резко подорожали. В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го.

Другой фактор, способствовавший росту цен на китайскую продукцию, – ограничение экспорта с целью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Крупнейшими импортерами китайских средств защиты в 2020 году стали США и страны Евросоюза, потратившие на них $24,6 млрд и $23,4 млрд соответственно.

Россия приобрела у Китая СИЗ на $2 млрд – против $0,57 млрд по итогам 2019 года.