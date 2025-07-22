Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с жесткой критикой в адрес Израиля, заявив, что удары по мирным жителям Газы, ожидавшим помощи, недопустимы.

«Кадры из Газы невыносимы. Мирные жители страдают слишком долго. Этому должен быть положен конец», — написала она на своей странице в соцсети X.

Фон дер Ляйен призвала обеспечить «свободную, безопасную и быструю» доставку гуманитарной помощи в Газу и напомнила, что все стороны обязаны соблюдать международное право и нормы гуманитарного права.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что гражданские лица не могут быть целью для нападений и призвала Израиль выполнить обязательства, взятые в рамках соглашения с Евросоюзом по улучшению ситуации в секторе.

10 июля глава дипломатии ЕС Кайя Каллас сообщила о договоренности с Израилем, предусматривающей увеличение гуманитарных поставок, открытие маршрутов помощи через Иорданию и Египет, возобновление поставок топлива, работу пекарен и полевых кухонь, защиту сотрудников гуманитарных миссий и подачу электроэнергии на станции очистки воды.

Несмотря на это, по сообщениям из Газы, сегодня израильские силы атаковали скопление палестинцев, ожидавших раздачи помощи. Погибли 7 человек. В другой атаке по палаткам вынужденных переселенцев погибли еще 14 мирных жителей.