Печальный, но в общем не удивительный факт: практически каждый четвертый ребенок в России (23,6%) живет в семье с доходами ниже прожиточного минимума. Такие данные на днях представил Росстат в своем ежегодном бюллетене «Социально-экономические индикаторы бедности», который содержит детальные данные о положении малоимущих и публикуется с задержкой в два года. То есть в начале августа 2021-го была опубликована статистика за 2019-й, когда средний уровень бедности в России составлял 12,3%. Сейчас же, как говорят эксперты, ситуация ухудшилась еще больше: об этом свидетельствуют многочисленные социологические опросы независимых от власти и бюджетных денег агентств.

Упрямая статистика

Разумеется, цифры – это в какой-то степени скучно, но именно они позволяют увидеть общую картину бедствия, и с ними уже не поспорить даже тем чиновникам, которые любят приукрасить действительность. Согласно официальной статистике, наиболее бедные семьи в России – многодетные, а многодетность – фактор бедности, о чем говорила еще в 2019-м директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

В таких семьях большинство детей (48,3%) сразу же относятся к категории бедных, поскольку совокупного дохода семьи не хватает, чтобы обеспечить на каждого члена прожиточный минимум, который составляет 11,2 тысячи рублей на человека. Уровень детской бедности в семьях с тремя детьми достигает 48,3%, а с двумя – 21,5%.

Также, судя по статистике Росстата, уровень бедности высок в семьях, где есть дети до 3 лет – 39,5%. Но хуже всего живут дети в сельской местности, где показатель бедности составляет 44,5%, а в населенных пунктах до тысячи человек – более 50%.

Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следовало из оценок Минтруда все в том же 2019-м и, казалось бы, не надо было ждать статистику Росстата по тому году в 2021-м. Бывший тогда министром труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, кстати, заявлял: «Мы с вами должны получить представление, почему та или иная семья находится в таком состоянии», – и акцентировал внимание коллег на том, что рождение детей в России «ведет, как правило, к снижению доходов семьи».

Естественная цепочка

Увы, содержание ребенка становится не по карману россиянам, страдающим от хронического падения реальных доходов, которое продолжается минимум 7 лет, как отмечают журналисты, вопреки рассказам и прогнозам властей. Реальная статистика свидетельствует, что народ России нищает из года в год. И в экономическом плане, как отмечает ряд изданий, россиянам оказалось труднее растить детей с момента аннексии Крыма, так как с тех пор реальные доходы граждан обрушились на довольно весомые 10,4%.

Экономическая неопределенность еще до ковида, который ее только усилил, сказалась и на сокращении рождаемости, которая упала в России до минимума с 2002 года, когда родилось 1,397 млн детей. Для сравнения: в 2014-м на свет появились 1,942 млн младенцев, в 2020-м – 1,436 млн. За январь–апрель 2021 года родились почти на 5 тыс. меньше (1,1%), чем за аналогичный период прошлого года.

И пандемия, по оценке мировых экспертов, здесь ни при чем. Замдиректора Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Захаров замечает, что на изменение темпов рождаемости в пандемию повлияли те же факторы, что и до пандемии, они же будут влиять и после пандемии.

«При этом денежная составляющая играет далеко не первую роль, а пособия – самую последнюю, – утверждает эксперт. – Более важны возможности организации жизненного времени (рабочего, внерабочего) и жизненного пространства (транспорт, жилье, рекреация), развитость институтов и инфраструктуры, на которые имеется спрос у семей с детьми. Затем стабильная занятость и стабильный заработок от нее, стабильные доходы домохозяйства, обеспечивающие, как минимум, базовые потребности в потреблении для семей с двумя детьми, в том числе позволяющие решать проблемы с жильем с учетом структуры семьи. Банальные вещи. Здесь небанально то, что «купить» детей за деньги (материальные стимулы) нельзя, а если иногда и удается, то невысокого качества».

Как известно, российских женщин «пытаются заманить» в роддома удвоением маткапитала за третьего ребенка, периодическими выплатами и нововведенными пособиями. И глава Счетной палаты России Алексей Кудрин недавно поделился своим видением, как уменьшить вдвое уровень бедности в стране. По его словам, помогут несколько сотен миллиардов рублей, которые направят на адресные выплаты. Он отметил, что правительство РФ работает над мерами социальной поддержки по снижению уровня бедности.

Подвижные планы

Но, как бы то ни было, рождаемость в России за 7 анализируемых Росстатом лет упала на 26% и чаще всего, кстати говоря, это связывают с уменьшением количества женщин детородного возраста. Примечательно и то, что за это же время смертность (с 2014-го по 2019-й) сократилась на 6%. Такая ситуация привела к естественной убыли населения на 617 тысяч человек. А в 2020, в связи с пандемией и скачком смертности на 19%, рекордным с голода 1947 года, естественная убыль повысилась до 702 тысяч человек.

В 2018-м Кремль обещал снизить убыль населения России чуть ли не до нуля к 2024 году. Однако в апреле2021-го Минэкономразвития опубликовал прогноз, согласно которому к заявленному сроку население только сократится на 1,74 млн человек (на 1,2%) по сравнению с показателями даже статистически печального 2020-го. Скорее всего, программы по приросту населения и увеличению продолжительности жизни будет сдвинуты до 2030-го.

В пятерке лидеров, только не в той

Справедливости ради, стоит отметить, что сейчас затянул пояса весь мир и рождаемость упала во многих странах. Хотя есть и исключения – например, Германия, в которой в COVID случился за последние 20 лет настоящий бэби-бум.

Однако швейцарский финансовый конгломерат Credit Suissе представил ежегодное исследование, где Россия вошла в пятерку крупных экономик мира, чье население беднеет стремительно и масштабно. По итогам только прошлого года уровень благосостояния среднестатистического гражданина РФ снизился на 9,9%, или почти на $700 в расчете на каждого взрослого жителя страны. Больше чем у нас, из всех ведущих держав этот показатель сократился лишь в Бразилии (-23%), ОАЭ (-13,1%) и Чили (-10,7%).

В докладе Credit Suisse отдельно отмечается, что в России самая высокая доля благосостояния (57%) сосредоточена в руках 1% наиболее зажиточных граждан. Для сравнения: американские богачи владеют 35% всех активов, японские — около 17%. В среднем по миру показатель составляет около 44%. Кроме того, наша страна, как бы это ни звучало парадоксально в этой теме, входит в пятерку лидеров по числу долларовых миллиардеров из списка Forbes.

В реальности же, по подсчетам Credit Suisse, у половины населения РФ суммарный объем активов не превышает сумму в $5431 на человека. Это где-то на уровне Перу и Эквадора. Даже в Албании планка медианного благосостояния выше российской в 2,8 раза. Правда, глава Минфина Антон Силуанов заявил в начале лета, что рост доходов и снижение числа бедных является «самой главной целью работы» правительства.

Важно, чтобы это не было очередными обещаниями и красивыми словами: нищету в российских семьях надо искоренять. Как отметила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева: детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты». Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий, пояснила она.

«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», – констатировала экономист.