Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов Baykar представил новые подробности о своем новейшем ударно-разведывательном беспилотнике морского базирования, пишет Defense News.

«Bayraktar TB3, все еще находящийся в разработке, будет более крупной и функциональной моделью из того же семейства, что и TB2», – сказал технический директор Baykar Сельчук Байрактар ​​в ходе онлайн-презентации. «Когда мы начинали этот проект, ни один БПЛА с неподвижным крылом не мог взлетать с кораблей класса LHD с короткой взлетно-посадочной полосой», – добавил он.

«Мы считаем, что Bayraktar TB3, который сможет находиться в воздухе в течение длительного времени и оснащен боеприпасами, восполнит пробел в этой области», – указал Байрактар. Планируется, что новые дроны TB3 будут развернуты на борту первого отечественного многоцелевого универсального десантного корабля TCG Anadolu. УДК впервые был спущен на воду 4 мая 2019 года: после затопления дока TCG Anadolu был отбуксирован для прохождения первого этапа испытаний на воде, затем он снова вернулся в сухой док для дооборудования и завершения строительства. Длина TCG Anadolu составляет 232 м, ширина – 38 м, высота – 58 м.

Кораблю не потребуются сложные системы запуска, заверил технический директор Baykar. «Простой роликовой системы и спасательных сетей было бы достаточно для безопасного взлета и посадки, дрон сможет даже приземлиться без спасательной сети», – сказал Байрактар.

Новый боевой дрон будет иметь взлетную массу 1450 кг и сможет летать 24 часа в сутки. Кроме того, Bayraktar TB3 сможет летать на больших высотах, а его крылья будут складываться на корабле. Планируется, что он впервые поднимется в небо в 2022 году.

Предшественник новейшего турецкого дрона – Bayraktar TB2 – уже продемонстрировал свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Второй Карабахской войне. Осенью 2020 года приобретенные у Турции дроны комбинированно – наряду со ствольной и реактивной артиллерией – применили вооруженные силы Азербайджана. По мнению многих авторитетных военных специалистов, армянские войска с самого начала конфликта были дезориентированы ударами Bayraktar TB2, которые прорывали их противовоздушную оборону и уничтожали бронетехнику, артиллерийские расчеты и живую силу.