60 человек, включая 20 детей, погибли в результате израильского удара по жилому зданию в районе Шахид Чамран в Тегеране, сообщает иранское телевидение Press TV.

Стоит отметить, что в ночь с 12 на 13 июня израильские силы атаковали объекты военного и ядерного назначения на территории Ирана. В качестве ответной меры Тегеран направил в сторону Израиля дроны-камикадзе.

По данным иранских властей, в результате израильских атак погибло 78 человек, свыше 320 получили различные травмы. В числе жертв оказались представители военного командования Ирана, специалисты, задействованные в атомной программе республики, а также обычные граждане.