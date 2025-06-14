ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Удар по Тегерану: погибли 60 человек
Среди жертв израильской атаки на жилое здание — 20 детей
Удар по Тегерану: погибли 60 человек
Последствие израильского удара по жилому зданию в Тегеране / Reuters
14 июня 2025 г.

60 человек, включая 20 детей, погибли в результате израильского удара по жилому зданию в районе Шахид Чамран в Тегеране, сообщает иранское телевидение Press TV.

Стоит отметить, что в ночь с 12 на 13 июня израильские силы атаковали объекты военного и ядерного назначения на территории Ирана. В качестве ответной меры Тегеран направил в сторону Израиля дроны-камикадзе.

По данным иранских властей, в результате израильских атак погибло 78 человек, свыше 320 получили различные травмы. В числе жертв оказались представители военного командования Ирана, специалисты, задействованные в атомной программе республики, а также обычные граждане.

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