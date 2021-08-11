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У экс-полковника ФСБ обнаружили виллу в Италии за €4 млн
Список обнаруженной у бывших сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ недвижимости занял 9 листов, в нем фигурируют земельные участки, дома, машино-места и строения в России и особняк
У экс-полковника ФСБ обнаружили виллу в Италии за €4 млн
У экс-полковника ФСБ обнаружили виллу в Италии за €4 млн / Others
11 августа 2021 г.

Бывшего сотрудника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева обвиняют в особо крупном мошенничестве и взяточничестве, сообщает РИА «Новости».

В Московском гарнизонном военном суде проходит слушание по уголовному делу в отношении экс-чекистов, у которых обнаружили многочисленную недвижимость в России и даже Италии. Всего список участков, домов и строений занял девять листов.

По последним данным, вскоре начнется обсуждение судьбы имущества Фролова и Васильева. Ранее оно было арестовано для обеспечения интересов потерпевших.

В частности, под обеспечительные меры попали объекты недвижимости, вероятно принадлежащие Васильеву и его отцу. Это земельные участки, дома, машино-места и строения, которые расположены в Московской области. В Истринском городском округе семья, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом.

Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов владеет одним объектом – четырехэтажным особняком, который расположен на берегу озера Комо в 40 км от Милана.

Итальянский дом Фролова оценивается в €4 млн. Сейчас он находился в стадии реконструкции, туда уже был завезен каррарский мрамор для наружной отделки и окантованная золотом мебель.

Ранее ФСБ и Следственный комитет РФ выявили финансовую аферу, осуществленную при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота ВМФ России.

По версии следствия, бывшие руководители московских ОАО «Завод «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и АО «Союз-М» Замир Ахмедов вступили в сговор с сотрудниками главного командования ВМФ России и 504-го военного представительства Министерства обороны и не выполнили оговоренные государственными контрактами работы, похитив, таким образом, ₽692,73 млн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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