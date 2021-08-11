Журналисты «Би-би-си» получили доступ к планшету и документам, которые предположительно принадлежали ​наемнику частной военной компании «Вагнер». Устройство и документы были найдены в зоне боевых действий в Ливии.

В планшете Samsung оказались разведданные и военные карты, инструкции по изготовлению взрывных устройств и документ с заявкой на технику, которая есть только у российской армии. Находки дают представление о масштабах операций группы в этой стране и позволяют предположить, что ее поддерживают на самом высоком уровне, несмотря на последовательное отрицание российскими властями любых связей с ЧВК «Вагнер», указывают журналисты «Би-би-си».

Авторы расследования получили планшет от одного из своих источников в Ливии. Им пользовался российский наемник, воевали на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием самопровозглашенного «фельдмаршала» Халифы Хафтара против сил международно признанного Правительства национального согласия (ПНС). С сентября 2019 года по июль 2020 года в Ливии одновременно находилось до тысячи наемников ЧВК «Вагнер», сообщил собеседник «Би-би-си». Многие из них ранее уже успели повоевать в Донбассе.

​​​​​​​В планшете журналисты обнаружили десятки файлов: от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников. Нашлись там и книги – «Моя борьба» Адольфа Гитлера, «Игра престолов» и руководство по виноделию.

Внимание журналистов привлекли военные карты зон боевых действий на русском языке. Большинство отметок были сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где наемники воевали против ПНС в феврале-мае 2020 года. Карты совпадали с найденной на планшете съемкой безлюдных улиц Айн-Зары, сделанной беспилотником. К тому моменту жители уже покинули эту окраину Триполи.

Одной из точек на картах оказалась деревня Эспиа, в 45 км к югу от Триполи. 23 сентября 2019 года неизвестные, говорившие по-русски, похитили и расстреляли троих жителей этой деревни. Как говорят свидетели, иностранцы вывезли несколько десятков человек в город Бин-Гашир. Ливийские власти полагают, что там находилась база ЧВК «Вагнер».

Журналисты показали одному из свидетелей фотографии наемников. Ливиец опознал нападавшего в гражданине РФ Владимире Анданове, известном под позывным «Ваха». Правительственные войска Ливии также публиковали фото Анданова в Бин-Гашире примерно в то же время, когда и произошло убийство жителей деревни.

Также на планшете были найдены карты с отметками заминированных позиций и позывными бойцов, которые могут быть за них ответственны. Большинство из отметок расположены в жилых районах Айн-Зары. На картах присутствует обозначение типа мин российского производства – ОЗМ, МОН-50, ПОМ-2 и ПМН-2. «Би-би-си» передало данные в некоммерческую организацию, которая занимается разминированием ливийских территорий.

Помимо планшета, на руках у журналистов оказалась 10-страничная заявка ЧВК «Вагнер» на закупку оружия в январе 2020 года. Заявка составлена на имя «генерального директора». «Би-би-си» считает, что под этим обозначением имеется в виду российский предприниматель Евгений Пригожин.

Наемники попросили выделить им шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и 44 внедорожных бронированных автомобиля, 270 автоматов Калашникова, оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы, комплекты личной защиты и медикаменты. Большая часть позиций в списке – современная техника, в данный момент состоящая на вооружении только российской армии. Заявку одобрил Дмитрий Уткин, бывший командир отряда спецназа ГРУ (ГУ ГШ ВС РФ), который является основателем и руководителем ЧВК.

​​​​​​​Среди документов есть также заявка на восполнение поврежденной в ходе боевых действий техники в Мозамбике от ноября 2019 года. В качестве адресата документа значится ООО «Евро Полис» – связанная с Евгением Пригожиным компания, которая занималась разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии. Личность владельца планшета не установлена, но на устройстве есть карты, размеченные позывными на русском языке. Один из позывных – «Метла» – может принадлежать россиянину Федору Метелкину, полагают журналисты.

Расследователи изучили доклад ООН о наемниках в Ливии и содержимое украинского сайта «Миротворец» с именами наемников, воевавших в Донбассе. Метелкин мог присоединиться к «ЧВК Вагнера» пять-шесть лет назад и воевать в Донбассе.

Зона интересов Евгения Пригожина не ограничивается Ливией и Мозамбиком. Еще в 2018 году Bloomberg писал, что структуры бизнесмена работают в нескольких странах Африки, включая Демократическую Республику Конго, Мадагаскар, Анголу и Зимбабве. Кроме того, известно о присутствиинаемников ЧВК «Вагнер» в Сирии, Судане и Центральноафриканской Республике.