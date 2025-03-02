Американская сторона, в том числе комментаторы шоу из США раскритиковали такое поведение болельщиков и организаторов, которые не приняли никаких мер, чтобы это прекратить. Более того, прямая трансляция шоу продолжалась несмотря на гул во время исполнения американского гимна.

Во время хоккейных матчей НХЛ «Противостояние 4 наций», между болельщиками США и Канады зародилось противостояние, они демонстративно освистывали исполнение гимна друг друга. Причиной напряженности послужили заявления президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлины для товаров из Канады, а также Трамп предложил стране стать 51-м штатом Америки.