ПОЛИТИКА
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Зеленский: Россия издевается над азербайджанцами
Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку и выразил солидарность с Азербайджаном на фоне действий России
Зеленский: Россия издевается над азербайджанцами
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
1 июля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Поблагодарил его за поддержку Украины. Также выразил со стороны Украины поддержку в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает Азербайджану», — написал Зеленский в своём телеграм-канале.

Разговор состоялся на фоне резкого обострения отношений между Баку и Москвой. Поводом стали действия российских силовиков в Екатеринбурге, где были задержаны более 50 граждан Азербайджана. В ходе рейдов, по официальным данным, погибли по меньшей мере два человека. Позже тела братьев Зияддина и Хусейна Сафаровых были доставлены в Баку. Экспертиза, проведенная в Азербайджане, выявила множественные травмы и следы насилия.

Баку заявил, что причиной смерти стали пытки. В Москве, напротив, утверждали, что смерть наступила от сердечной недостаточности. В ответ МИД Азербайджана вручил ноту протеста российской стороне и призвал к немедленному расследованию и наказанию виновных.

Дополнительное напряжение вызвал обыск в офисе «Sputnik Азербайджан» и задержание двух сотрудников, которых в Баку сочли связанными с российскими спецслужбами. Азербайджанская сторона подчеркнула, что деятельность «Sputnik Азербайджан» была признана незаконной еще в феврале, а ее сотрудники не имели действующей аккредитации.

МИД Азербайджана потребовал от Москвы не вмешиваться во внутренние дела республики и отверг претензии по поводу обыска.

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