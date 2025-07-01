МИД Азербайджана опубликовал комментарий главы пресс-службы Айхана Гаджизаде по поводу вызова посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в Министерство иностранных дел России.

По его словам, на встрече, состоявшейся 1 июля, азербайджанская сторона вручила российской ноту протеста. В документе выражено возмущение в связи с гибелью азербайджанцев в Екатеринбурге. Среди убитых были как граждане Азербайджана, так и граждане России. Также в ноте говорится о многочисленных травмах, нанесенных с особой жестокостью.

Гаджизаде подчеркнул, что азербайджанская сторона заявила о пытках и унижающем достоинство обращении, допущенных российскими правоохранителями при допросах.

В Баку расценивают действия российских силовиков как нарушение законодательства Российской Федерации и международных норм в области прав человека. Азербайджан выразил серьезную обеспокоенность проявлениями этнической нетерпимости в ходе рейдов против азербайджанских граждан, а также их отражением в российских СМИ.

МИД Азербайджана сообщил, что убийства и тяжелые ранения азербайджанцев вызвали крайне негативную реакцию в обществе. Баку потребовал от Москвы срочно провести всестороннее и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности по российскому законодательству.

Что касается обысков в офисе «Sputnik Азербайджан», посол довел до сведения российской стороны официальную позицию Баку. Он напомнил, что еще 12 февраля глава бакинского офиса медиахолдинга был вызван в МИД Азербайджана и получил уведомление о прекращении деятельности.

Власти Азербайджана заявили, что у «Sputnik Азербайджан» не было юридического статуса представительства, и дали три дня на закрытие. Несмотря на это, агентство продолжило работать, в том числе с участием граждан России, чья аккредитация была отозвана.

Азербайджанские власти считают, что оперативные действия правоохранителей в офисе «Sputnik Азербайджан» были полностью законными и соответствовали международным обязательствам страны. В настоящее время в Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с незаконной деятельностью агентства, расследование продолжается.

Баку считает, что недовольство Москвы по этому вопросу необоснованно и расценивает его как вмешательство во внутренние дела.

«В отличие от действий российских силовиков, меры, предпринятые Азербайджаном, были законными и обоснованными. Поведение российской стороны противоречит духу двусторонних отношений», — заявил Айхан Гаджизаде.