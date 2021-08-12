Советник руководителя администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов в своем Facebook назвал жителей региона «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма». Пост был удален, но на высказывания чиновника обратила внимание «Тайга.инфо».

Советник главы региона раскритиковал жителей края, оставивших комментарии в Instagram-аккаунте олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, который во время визита в Красноярск опубликовал фото города со словами «Обожаю Красноярск». Спортсмен также заявил, что во время посещения города, накрытого дымом от лесных пожаров в Якутии, не почувствовалзапаха гари.

«Стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает – блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек «в режиме черного неба». Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», – написал Агафонов.

Чиновник заявил NGS24, что удалил пост не он, а администрация Facebook, посчитавшая, что он противоречит нормам сообщества. «А я забанен на месяц», – добавил Агафонов. Слова чиновника прокомментировали в пресс-службе губернатора Красноярского края Александра Усса. «Агафонов написал это на своей личной странице, поэтому эмоции – его личное дело», – приводит РБК ответ пресс-службы.

Сам Агафонов отрицает, что в своей записи говорил о жителях Красноярска. «Нет-нет-нет, не красноярцы превратились в ноющую кучу дерьма, а люди, которые вот это пишут – это реально ноющая куча дерьма… Все красноярцы не ноют, все красноярцы живут обычной нормальной жизнью. Я не знаю, мне сложно с вами разговаривать, вы, мне кажется, интеллектуально как-то не очень развиты», – сказал он Kras Mash.

Несколько дней назад Красноярский край накрыл дым от пожаров, бушующих в соседней Якутии уже несколько недель. 11 августа Красноярск возглавилмировой рейтинг городов с самой загрязненной атмосферой.