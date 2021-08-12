Ученые из Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили загрязнение озера Байкал общей длиной 22 километра.

В проливе Малое Море у острова Ольхон 6 августа было обнаружено загрязнение акватории озера. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура заявила, что характерные признаки нефтяного загрязнения отсутствовали. Было высказано предположение, что причиной появления черной пленки на воде стал осевший пепел от лесных пожаров в Иркутской области.

Экспертиза воды Байкала была проведена по запросу депутата Государственной думы Михаила Щапова. Ученые обнаружили в воде субстанции темно-серого цвета с минеральными включениями. «В пробе воды отмечено небольшое количество фрагментов фито- и зоопланктона и пыльцы растений. Основная масса частиц представляет собой предположительно мелкие кусочки пепла, остатки зоопланктона и частички различной взвеси. Наибольший интерес представляет связующая маслянистая субстанция. Результаты ИК-спектроскопии показывают, что изучаемые образцы не могут быть природными или искусственными нефтепродуктами», – сказано в отчете. Было установлено техногенное происхождение масляных пятен.

«Можно утверждать, что в акватории Малого Моря в районе поселка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды Байкала и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией», – подчеркнули в институте.

Кроме того, полученные данные говорят о фекальном загрязнении озера на участке Малого Моря, считают ученые. На это указывает многократное превышение нормы колиморфных бактерий и энтерококков в воде Байкала.

Российские ученые не в первый раз указывают на неблагоприятную экологическую обстановку в РФ. Так, 10 августа РАН допустила, что площадь пятна от выброса нефтепродуктов, произошедшего 7 августа в Черном море, может составлять 80 квадратных километров. При этом проводивший закачку нефти Каспийский трубопроводный консорциум утверждал, что площадь разлива составляет всего лишь 200 квадратных метров.

В соседней с Иркутской областью Якутией уже несколько недель бушуют лесные пожары, перекинувшиеся со временем и на другие сибирские регионы. Дым от пожаров уже достиг Северного полюса и Урала, а 12 августа стало известно, что предельно допустимая концентрация химических веществ в воздухе Якутска превышает норму почти в 20 раз.