В июне 2021 года на саммите G7 было принято решение о введении глобального минимального налога на деятельность корпораций не по месту регистрации, как это было раньше, а по месту ведения бизнеса. Месяцем позже в Париже на полях Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, члены которой – преимущественно страны НАТО) к инициативе присоединились 130 стран. Примечательно, что, несмотря на большое количество исключений и довольно мягкие условия, среди восьми отказавшихся стран были и государства-члены самой ОЭСР (Ирландия, Эстония и Венгрия).

Если внимательно прочитать документ, установивший минимальные налоги, то из-за количества исключений кажется, что проще перечислить, на какие компании они распространяются. Так, новые правила, которые заработают только в 2023 году, охватывают только крупнейшие транснациональные корпорации (ТНК), чьи обороты превышают 20 млрд долларов, а через семь лет – 10 млрд долларов.

Неудивительно, что исключения охватывают компании, которые осуществляют морские перевозки, ввиду того, что в открытых водах действуют законы тех стран, под флагом которых плывут эти контейнеровозы, но определить территорию страны, где осуществляется их деятельность, невозможно, раз они плывут по открытому морю.

Интересно в данном документе и то, что под исключения попали Китай, Индия и ряд восточноевропейских государств, чтобы сохранить льготные условия для производства товаров, объемы которых оказывают сильное влияние на мировые цены.

Что же касается технологических гигантов, то взамен на то, что часть налогов на цифровые услуги, которые ранее налагали США на Google и Facebook, другие страны отменят. Исключение в позитивном смысле здесь – Amazon. Он, с одной стороны, не подпадает под эту категорию ТНК ввиду доходов ниже уровня, установленного новым соглашением, но положения нового документа на него все же будут распространяться. Другими словами, технологические компании, которые подпадают под категории данного документа, но которые не являются компаниями Google, Facebook или Amazon, не будут платить налоги по месту ведения коммерческой деятельности, а будут платить только в США.

Однако США не единственный бенефициар. Под данное рамочное соглашение ОЭСР не подпадают компании, предоставляющие финансовые услуги и занятые в добыче ископаемых (включая нефть и газ).

Ранее я уже писал о финансовом центре мира – Лондонский Сити: страшен ли ему Брексит. Изначально казалось, что все британские финансовые организации и крупные транснациональные корпорации уйдут в другие страны. И первое время так и было: Ирландия начала становиться новым пристанищем для них. Однако Ирландия, как оказалось позже, пыталась привлечь не только лондонских резидентов, но и стать хабом для крупных транснациональных корпораций (ТНК), которые под видом прямых зарубежных инвестиций в Ирландию лишь уходили от налогообложения. В основном это были американские и европейские компании-гиганты. Сейчас же у нее начались серьезные проблемы.

Британия активна в добыче и нефти, и газа. При этом их доля на мировых рынках все же незначительная. Однако это экспорт самого Соединенного Королевства (добытый на шельфе). Если же смотреть на географию присутствия британской компании British Petroleum (ВП), то ситуация меняется. ВР добывает нефть и газ в 80 странах мира – 3,7 млн баррелей в сутки.

Возвращаясь к финансам, заметим, что доля прямых зарубежных инвестиций в территории Соединенного Королевства, вовлеченные в уклонение от налогообложения, всегда была в разы меньше, чем в Ирландии, Люксембурге или Голландии. Эта страна жила и живет за счет своих финансовых услуг и частично добычи ископаемых, чего не скажешь о ее конкурентах (не считая Голландию до недавнего времени). По этой причине довольно серьезный удар будет нанесен именно по офшорам-конкурентам Британии, потому что Британия привлекает средства в основном не только для ухода от налогов, а скорее для оказания финансовых услуг: средства финансовых организаций, а не ТНК.

Но сама затея с новой глобальной налоговой системой преследует и другие цели. Как известно, с 2013 года и до сегодняшнего дня курсы валют развивающихся стран стали стремительно падать к резервным валютам. Это стало следствием того, что крупнейшие экономики мира, наконец, интегрировались в мировую экономику, о чем сообщал ВТО в 2020 году. Но в результате из-за этого мировые рынки насытились товарами и услугами, и обеспечивать дальнейший рост экспорта стало невозможно. Так, развивающимся странам пришлось снижать курсы валют, чтобы избежать дефицита платежного баланса.

В 2013 году упал курс индийской рупии, в 2014 – российского рубля, следом упали курсы валют стран СНГ, Турции, Пакистана, ЮАР, Нигерии, Мексики, Бразилии, Индонезии и многих других. Однако этот тренд не принято называть кризисом, и очень зря.

Из-за того, что цены на товары развивающихся стран, которые в основном экспортируются в страны Запада, падали по отношению к евро, доллару и другим резервным валютам, в странах Запада наблюдалось опасное падение цен, что грозило привести к массовым банкротствам внутренних производителей. По этой причине развитым странам до сих пор приходится увеличивать денежную массу, чтобы удешевить курс и поднять цены. При этом уровень корпоративного и государственного долга продолжает расти, что означает, что если центральный банк станет уменьшать денежную массу, то ему придется поднять ключевую ставку, что, опять же, неминуемо приведет к массовым банкротствам (растущая процентная ставка по кредитам сделает невозможной выплату по долгам).

Новое соглашение о налогах частично решает эту проблему. Согласно монетарной теории, центральный банк может печатать деньги и финансировать бюджет, что, по словам оппонентов, может привести к гиперинфляции. Однако сторонники на это отвечают, что для предотвращения неконтролируемого роста цен Минфин может увеличить размер налогов, чтобы извлечь из оборота лишние деньги. Несмотря на то, что эта теория не выдерживает критики, реалии показывают, что частично этот механизм работает.

Из-за растущей денежной базы до сих пор росли только финансовые рынки и долги. Западные центральные банки массово скупали не только корпоративные облигации, но и государственные (фактически, финансируя бюджет, хоть и не напрямую). Однако компании использовали эти «свеженапечатанные» деньги не для инвестиций в реальный сектор экономики, а для вложения в ценные бумаги с большим доходом, чем ставка по привлеченным займам. Так, многие из этих средств, напечатанные центробанками для спасения финансовых рынков, в конечном счете уходили в развивающиеся рынки, где ставки выше, а соответственно, и доходность.

Как обеспечить попадание денег в реальный сектор экономики? Самое надежное средство – бюджетные расходы, направленные на конкретные проекты, и деньги для этих расходов все сложнее собрать, так как ТНК и финансовые организации уводят свои деньги в офшоры и зарубежные финансовые рынки. Оставалось только увеличивать уровень госдолга. Теперь же, как мы видим, страны решили заставить ТНК платить налоги, чтобы обеспечить себе дополнительные поступления в бюджет для выплаты растущих долгов. Финансовые рынки снова решили не трогать.

США и Великобритания традиционно привлекательны для бизнеса. Если они (компании) увидят, что уйти от налогов нельзя и что власти могут собрать налоги и развивать экономику или сокращать госдолг, то уходить им тем более не захочется. К тому же, платить налоги в США и Великобритании означает спрос на доллар и фунт, а потому ФРС и Банку Англии не придется сильно повышать ключевую ставку, сохраняя привлекательность своих юрисдикций на фоне остальных офшоров. Данное соглашение, судя по всему, – это внутренние разборки Запада.