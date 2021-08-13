В России доля разводов по причине бедности увеличилась за последние восемь лет с 20 до 33%, пишет «Независимая газета».

За пять месяцев 2021 года в России было заключено 267 тысяч браков и зафиксировано 252 тысячи разводов. К сегодняшнему дню на 1 тысячу населения в России приходится 4,4 брака и 4,2 развода. При этом число разводов в РФ стремительно растет. За весь 2020 год в стране на 1 тысячу населения приходилось 5,3 заключенного брака и 3,9 развода.

Основная декларируемая причина для развода – бедность. В проведенном Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ) опросе финансовую несостоятельность в качестве повода для развода назвала треть респондентов. Взаимное непонимание (15%), неверность одного из партнеров (14%), бытовые проблемы (10%), а также несовместимость характеров и пьянство (по 8%) называли куда реже.

За годы падения доходов населения бедность в качестве причины развода стали называть значительно чаще. В 2013 году бедность и безработицу в качестве основной причины развода назвали 20% опрошенных, в 2015-м – 25% . Сегодня их доля увеличилась до 33%.

При этом, как сообщает газета «Ведомости», реальные доходы россиян не растут уже 10 лет. В первом полугодии 2021 года покупательная способность населения рухнула в 64 регионах РФ из 85. Более девяти млн россиян недоедают, а 400 тысяч жителей РФ испытывают острую нехватку еды, докладывалаЮНИСЕФ.