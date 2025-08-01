Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России для завершения вооруженного конфликта.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, отметив, что Киев выступает за прямой диалог на уровне лидеров, а не за переговоры «на техническом уровне».

«Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны и достижение «достойного и продолжительного мира».

Президент также поблагодарил все страны, вносящие вклад в установление мира.