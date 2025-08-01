ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский предложил Путину встретиться
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прямой встрече лидеров для завершения войны
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
1 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с президентом России для завершения вооруженного конфликта.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, отметив, что Киев выступает за прямой диалог на уровне лидеров, а не за переговоры «на техническом уровне».

«Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Требуется готовность России», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на завершение войны и достижение «достойного и продолжительного мира».

Президент также поблагодарил все страны, вносящие вклад в установление мира.

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«Мы слышим заявления из России, и если это сигнал об их серьезной готовности закончить войну достойно и установить действительно длительный мир, а не просто попытка выиграть еще время для войны и отсрочку санкций, то Украина еще раз подтверждает свою готовность к встрече на уровне лидеров в любое время», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в целом положительно оценивает переговорный процесс с Украиной. Об этом он сказал во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме.

«Переговоры всегда востребованы и всегда важны, если это стремление к миру. Я оцениваю в целом положительно. Как можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину. Мы из гуманитарных соображений передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших», — сказал он.

По словам Путина, для мирного урегулирования необходим «обстоятельный разговор», который должен проходить «в тиши переговорного процесса, а не на публике».

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