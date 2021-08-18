Новые коронавирусные реалии

Развитие информационных технологий не могло не отразиться на обучении. Череда локдаунов последних двух лет подталкивает к такому выбору всё больше семей, кого принудительно, а кого и по собственному желанию. В наше время с современными технологиями получить образование гораздо проще, чем несколько десятилетий назад. Не отразилась ли эта простота на качестве, и, что еще более значимо, на всестороннем развитии детей?

Свобода выбора обучения имеет свои плюсы и минусы. Чтобы плюсы для родителей не оказались минусами для детей и наоборот, к выбору необходимо подходить взвешенно, помня о том, что приоритет все-таки остается за потребностями ребенка. Практически все население планеты смогло оценить дистанционное обучение в школах, которое наиболее близко по духу и философии домашнему, хотя и не является его полной аналогией.

Школа – это не только образовательный институт, но также и социальный. Если проанализировать жизнь среднестатистического школьника в традиционной системе образования, то становится очевидным, что ребенок, начиная с раннего возраста, большую часть своей жизни проводит в образовательных учреждениях, не только получая новые знания, но и учась взаимодействию с социумом.

С развитием информационных технологий возросла популярность домашнего образования. Полтора года в режиме пандемии добавили поклонников этому виду образовательного процесса. Если еще в начале двадцатого века позволить себе такую форму обучения могли только состоятельные люди, то сегодня это широкодоступный формат. Впрочем, всплеска новых Эйнштейнов и Лобачевских пока не наблюдается.

Традиционно образование на дому наиболее популярно в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Например в Соединенных Штатах дома учатся около полутора миллиона детей, что составляет примерно 3% от общего числа учащихся. Для сравнения, в России речь идет о приблизительно 100 тыс. школьников. Домашнее обучение же в РФ стало доступным для всех желающих только с приходом перестройки: в СССР обучаться на дому закон разрешал только по медицинским показаниям.

Такая форма обучения имеет как свои плюсы, так и минусы. В условиях огромных территорий России, удаленности населенных пунктов и плохого транспортного сообщения домашнее обучение – это, безусловно, один из способов получения конкурентоспособного образования. Правда, при наличии ряда условий.

Новые возможности

Прежде всего, это доступ к Интернету, что в условиях российской глубинки превращается в проблему, равную отсутствию дорог. Но на домашнее обучение переходят и дети мегаполисов, где с интернетом все хорошо. Главными причинами такого решения являются перегруженность классов, снижение качества образования и большие временные затраты на дорогу, если в шаговой доступности нет школы, которая удовлетворяет своим уровнем преподавания. Нужно учитывать тот факт, что если речь идет о качестве получаемых знаний, то ребенок должен быть подключен к дистанционной онлайн-школе или же сдавать промежуточную и итоговую аттестации на базе общеобразовательных школ.

Как правило, дистанционные школы частные, соответственно, они стоят денег. Кроме того, учась дома, ребенок не может оставаться без присмотра на целый день, поэтому один из родителей должен не работать или работать на дому. В любом случае, ответственность за организацию общеобразовательного процесса целиком и полностью ложится на родителей. Позволить себе это может не каждый. И вполне логично, что любые сложности с восприятием материала также ложатся на родителей.

Следует учитывать тот факт, что находящийся на домашнем обучении ребенок сильно проигрывает в социализации своим сверстникам из традиционных школ: обеспечить взаимодействие с окружающим миром и сверстниками – еще одна задача родителей, без выполнения которой ни о каком гармоничном развитии личности ребенка говорить нельзя.

Дистанционное обучение в период локдаунов стало своего рода демо-версией домашнего обучения, дав возможность попробовать домашнее обучение каждому. Мнения разделились, что совершенно естественно. Кто-то понял и принял эту форму, есть дети, для которых комфортные домашние условия создают благоприятную психологическую атмосферу и учиться становится легче. Но следует отметить, что таких семей все же меньшинство.

Большинство детей настроены учиться в коллективе. Их необходимо постоянно контролировать и обеспечивать смену деятельности согласно возрастному психоэмоциональному состоянию. Не стоит забывать, что современная методика обучения базируется на коллективной работе детей с элементами индивидуального подхода, а в формате группового дистанционного обучения осуществить это довольно сложно.

Конечно, дистанционное обучение в его нынешнем виде (в период локдаунов) не является полной аналогией домашнего обучения, их смыслы и философия разные. Но как тестовая модель для определения своих предпочтений вполне подходит. Нужно отметить, что домашнее обучение представляет собой концентрированный индивидуальный подход к учебе. График работы, интенсивность, количество дополнительных консультаций, уровень контроля – абсолютно всё индивидуально и настраиваемо под конкретного ребенка.

Впрочем, нельзя отрицать того, что большинству детей остро необходимо общение. Традиционная школа дает не только знания (качество которых – тема отдельного разговора), но она учит себя позиционировать в социуме, взаимодействовать в нем и формировать его. Домашнее обучение в этом аспекте, конечно же, сильно проигрывает традиционной школе. Впрочем, выбирая именно его, большинство семей преследуют совершенно иные цели. Например, среди причин, которые указывают родители американских хоумскулеров, выделяют следующие:

– по религиозным и моральным причинам – 36%;

– безопасность – 21%;

– качество обучения – 17%;

– последователи нетрадиционных методов образования – 7%;

– по медицинским показаниям – 6%;

– удаленность от школ, финансовые трудности – 13%.

Риски

Российские семьи к выбору в пользу домашнего обучения подталкивает недовольство качеством образования и отсутствием психологического комфорта в учебных заведениях. Совершенно справедливо, ведь далеко не каждая государственная школа может похвастаться современной материально-технической базой и высококлассными преподавателями, владеющими передовыми методиками обучения. Важно помнить, что теоретические знания всегда должны отрабатываться на практических занятиях, в том числе для формирования необходимых навыков.

Психологический комфорт, которому еще при Советском Союзе практически не уделялось внимания, сегодня обеспечить также не всегда удается. В коллективе из 35-40 детей достаточно сложно осуществлять индивидуальный подход в обучении и воспитании. Другими словами, за всё, чего не хватает в современной школе, родители берут ответственность на себя, ведь главная цель образования – формирование гармонично развитой личности.

Поэтому среди плюсов такой формы обучения можно выделить следующие моменты:

– цифровые возможности;

– индивидуальный график;

– удобный режим;

– самообразование;

– возможность получения образования из любой точки планеты.

Не следует забывать, что человек живет в социуме с момента рождения. Важные навыки взаимодействия и осознания своего места в обществе ребенок получает на личном опыте, контактируя с другими людьми. Взрослея, расширяя и изменяя свой круг общения, он только совершенствует эти навыки. И если разнообразный круг общения даже при обычной системе образования обеспечить ребенку довольно сложно, то при домашнем образовании окружение навязывается родителями в их стремлении обеспечить комфорт. При всех плюсах для ребенка это чревато инфантилизмом, неумением ориентироваться в каких-то зачастую стандартных жизненных ситуациях, и, как следствие, выход из этой теплицы в реальную жизнь может представлять определенные трудности.

Еще одним важным моментом является практическая отработка теоретических знаний. Если простые навыки, такие как работа с циркулем, транспортиром и другими предметами легко осваиваются дома, то уже работа с микроскопом создает определенные трудности, не говоря уже о лабораторных заданиях по химии и физике. Таким образом, минусов тоже немало:

– отсутствие материально-технической базы в домашних условиях;

– изолированность;

– сложность в организации групповых заданий;

– стертость границ «работа – отдых»;

– сложность контроля и дисциплины;

– исключение из процесса детей с различными способностями и уровнем развития (гиперактивность, аутизм, синдром Дауна и др.);

– отсутствие полноценной социализации.

Поэтому, несмотря на увеличение популярности домашнего обучения, не все страны готовы допустить такой формат образовательного процесса. Например, в Германии и Швеции домашнее обучение запрещено и все дети обязаны лично посещать школу. Один из главных аргументов чиновников – государство обеспечивает и настаивает на равных возможностях и едином стандарте образования. Домашнее обучение в этих странах разрешено только в исключительных обстоятельствах.

В любом случае, принимая решение о выборе формы обучения, следует руководствоваться в первую очередь интересами ребенка, помня не только о том, что образование – это старт возможностей, но и длительный марафон, на финише которого необходимо получить максимальный результат для конкретного человека. С каким багажом знаний вступит во взрослую жизнь вчерашний подросток – зависит от многих факторов. Просчитать риски – задача и государства, и родителей.