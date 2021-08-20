Боевиков самопровозглашенной ДНР обязали сдать украинские паспорта, сообщает «Диалог. UA».

Цели этих действий не озвучены, а сами боевики говорят, что ранее их уже заставляли получать паспорта РФ, но многие отказались, поскольку воевали за независимость Донбасса, а не за вхождение в Россию.

После недовольства со стороны боевиков пророссийские власти отдельных районов Донецкой области (ОРДО) замяли вопрос. Впрочем, оказалось, что возвращение к теме смены гражданства было вопросом времени.

Ранее TRT на русском писал, что в самопровозглашенных ДНР и ЛНР с декабря прошлого года не выплачивают зарплату. Рабочие вынуждены бастовать, чтобы получить хоть какую-то оплату за свой труд.