Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заочную перепалку между заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, несмотря на различие мнений в руководстве страны, внешнюю политику формулирует только Владимир Путин.
«В каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения, разный настрой. Есть люди весьма и весьма жестко настроенные — как в США, так и в Европе. Поэтому так бывает всегда», — отметил Песков.
Он подчеркнул, что Кремль не рассматривает подобные публичные переписки как сигнал к пересмотру внешнеполитического курса.
«Политику страны формулирует президент», — заявил официальный представитель главы государства.
Вопрос был задан журналистами в связи с резкой дискуссией между Медведевым и Трампом в соцсетях. Поводом стали высказывания бывшего президента России, который 28 июля написал, что Трамп «играет с Россией в ультиматум» и что «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».
В ответ американский лидер посоветовал Медведеву «следить за своими словами», добавив, что тот «вступает на очень опасную территорию». После этого зампред Совбеза предложил Трампу вспомнить «любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и намекнул на концепцию «мертвой руки».
После Трамп объявил, что распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Позже он пояснил, что речь идет о зонах, расположенных ближе к России. Такое решение, по его словам, принято на случай, если «подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».
В Кремле сочли, что ситуация не указывает на эскалацию, но призвали соблюдать осторожность в ядерной риторике.