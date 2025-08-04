Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заочную перепалку между заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, несмотря на различие мнений в руководстве страны, внешнюю политику формулирует только Владимир Путин.

«В каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения, разный настрой. Есть люди весьма и весьма жестко настроенные — как в США, так и в Европе. Поэтому так бывает всегда», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не рассматривает подобные публичные переписки как сигнал к пересмотру внешнеполитического курса.

«Политику страны формулирует президент», — заявил официальный представитель главы государства.

Вопрос был задан журналистами в связи с резкой дискуссией между Медведевым и Трампом в соцсетях. Поводом стали высказывания бывшего президента России, который 28 июля написал, что Трамп «играет с Россией в ультиматум» и что «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».