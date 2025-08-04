ПОЛИТИКА
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Кремль: внешнюю политику РФ определяет не Медведев
Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику России определяет президент Владимир Путин, а не отдельные высказывания представителей власти
Кремль: внешнюю политику РФ определяет не Медведев
Дмитрий Медведев / Reuters
4 августа 2025 г.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заочную перепалку между заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, несмотря на различие мнений в руководстве страны, внешнюю политику формулирует только Владимир Путин.

«В каждой стране члены руководства имеют разные точки зрения, разный настрой. Есть люди весьма и весьма жестко настроенные — как в США, так и в Европе. Поэтому так бывает всегда», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Кремль не рассматривает подобные публичные переписки как сигнал к пересмотру внешнеполитического курса.

«Политику страны формулирует президент», — заявил официальный представитель главы государства.

Вопрос был задан журналистами в связи с резкой дискуссией между Медведевым и Трампом в соцсетях. Поводом стали высказывания бывшего президента России, который 28 июля написал, что Трамп «играет с Россией в ультиматум» и что «каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне».

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В ответ американский лидер посоветовал Медведеву «следить за своими словами», добавив, что тот «вступает на очень опасную территорию». После этого зампред Совбеза предложил Трампу вспомнить «любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и намекнул на концепцию «мертвой руки».

После Трамп объявил, что распорядился разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Позже он пояснил, что речь идет о зонах, расположенных ближе к России. Такое решение, по его словам, принято на случай, если «подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».

В Кремле сочли, что ситуация не указывает на эскалацию, но призвали соблюдать осторожность в ядерной риторике.

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