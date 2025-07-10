ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Россия перекрывает молочный кран из Азербайджана
Россельхознадзор ограничил ввоз продукции двух производителей на фоне дипломатической напряженности между странами
Россия перекрывает молочный кран из Азербайджана
Россельхознадзор ограничил ввоз продукции двух азербайджанских производителей / Reuters
10 июля 2025 г.

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию молочной продукции двух азербайджанских производителей — ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS», сообщается на сайте ведомства. Решение принято после того, как компании отказались от российских инспекций, заявив о нежелании продолжать поставки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, «Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось в Россельхознадзор с информацией о том, что два азербайджанских предприятия ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS» не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции в Россию».

«В этой связи указанные производители отказались от проведения российской Службой инспекций», — говорится в заявлении ведомства.

Одновременно Россельхознадзор запросил у Баку информацию о происхождении сырья других молочных производителей — ООО «АТЕНА», ООО «AZEMAL» и OOO «AZ. MILKA EXPORT». Срок предоставления данных — до 14 июля.

Решение о молочных ограничениях совпало с резким обострением российско-азербайджанских отношений. После задержания десятков азербайджанцев в Екатеринбурге, двое из которых скончались в ходе рейда, власти Азербайджана начали аресты граждан России, включая сотрудников «Sputnik Азербайджан». Стороны обменялись нотами протеста, что переросло в открытый дипломатический конфликт.

Эксперты предупреждают, что органичение поставок продукции из Азербайджана может ударить по российским потребителям. Россия рискует потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период, что спровоцирует рост цен на эти продукты.

СвязанныеTRT Global - Почему Россия идет на мировую в споре с Азербайджаном
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us