Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию молочной продукции двух азербайджанских производителей — ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS», сообщается на сайте ведомства. Решение принято после того, как компании отказались от российских инспекций, заявив о нежелании продолжать поставки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, «Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось в Россельхознадзор с информацией о том, что два азербайджанских предприятия ООО «ALLBUY» и OOO «MILK PRODUCTS» не заинтересованы в дальнейших поставках своей продукции в Россию».

«В этой связи указанные производители отказались от проведения российской Службой инспекций», — говорится в заявлении ведомства.

Одновременно Россельхознадзор запросил у Баку информацию о происхождении сырья других молочных производителей — ООО «АТЕНА», ООО «AZEMAL» и OOO «AZ. MILKA EXPORT». Срок предоставления данных — до 14 июля.

Решение о молочных ограничениях совпало с резким обострением российско-азербайджанских отношений. После задержания десятков азербайджанцев в Екатеринбурге, двое из которых скончались в ходе рейда, власти Азербайджана начали аресты граждан России, включая сотрудников «Sputnik Азербайджан». Стороны обменялись нотами протеста, что переросло в открытый дипломатический конфликт.

Эксперты предупреждают, что органичение поставок продукции из Азербайджана может ударить по российским потребителям. Россия рискует потерять ведущего поставщика свежих томатов и хурмы в зимний период, что спровоцирует рост цен на эти продукты.