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Частная авиакомпания Узбекистана запустит рейсы между Ташкентом и Москвой
Авиаперевозчик Qanot Sharq приступает к полетам в столицу России с 27 августа, цена билетов – от $300
Частная авиакомпания Узбекистана запустит рейсы между Ташкентом и Москвой
Частная авиакомпания Узбекистана запустит рейсы между Ташкентом и Москвой / Others
24 августа 2021 г.

Первая частная пассажирская авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq планирует запустить чартерные рейсы по направлению Ташкент–Москва–Ташкент. Первый рейс запланирован на 27 августа, сообщает агентство новостей «Фергана».

«Стоимость билетов начинается от 3 875 000 сумов (26,7 тыс. рублей или $365) на рейс Ташкент–Москва и от 850 000 сумов (5,8 тыс. рублей или $80) на рейс Москва–Ташкент», – поясняется в сообщении.

Авиакомпания Qanot Sharq создана в 1998 году и занималась грузовыми и пассажирскими перевозками. С 2003 по 2012 год, арендовав самолеты Ил–76 у государственной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари», перевозчик начал выполнять собственные чартерные рейсы.

Сертификат эксплуатанта Qanot Sharq вскоре после передачи министерству обороны страны всех Ил–76 был приостановлен. Тогда учредитель авиакомпании Носир Абдугафаров заявлял, что Qanot Sharq займется внутренними перевозками. Однако потом было принято решение возобновить авиаперелеты за рубеж.

В 2020 году Qanot Sharq договорилась с американской Air Lease Corporation о долгосрочной аренде двух самолетов Airbus A320–200. Первый лайнер прибыл в апреле 2021 года, поставка второго была назначена на май. До конца года ожидается доставка двух авиалайнеров А330. В перспективе авиакомпания планирует иметь в своем авиапарке три самолета A320 и столько же A330.

Qanot Sharq также планирует летать из аэропортов Узбекистана в Стамбул, Анкару, Дубай, Джидду, Медину, Санкт–Петербург и Алматы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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