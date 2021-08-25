Израиль планирует создать коалицию арабских стран, которые могут ограничить влияние Ирана в регионе, заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннетт в интервью газете The New York Times.

На встрече в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом 26 августа он представит новое стратегическое видение этого вопроса. «Нам надо создать региональную коалицию рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокируют эту экспансию», – рассказал Нафтали Беннетт, но детали этих планов он изданию не раскрыл.

В августе Нафтали Беннетт принял в Тель-Авиве директора ЦРУ Уильяма Бернса. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание Ирану, а также развитию сотрудничества в области разведки и безопасности.

О планах Израиля сформировать с арабскими странами альянс против Ирана говорил еще бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху. На конференции по Ближнему Востоку в Варшаве в феврале 2019 года он называл «историческим переломным моментом» уже то обстоятельство, что глава израильского правительства совместно с министрами иностранных дел ведущих арабских стран выступает «с необычной твердостью, ясностью и единством в отношении общей угрозы иранского режима».

«Это фиксирует важное изменение в восприятии того, что именно необходимо для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и какие возможности сотрудничества существуют», – подчеркивал тогда Биньямин Нетаньяху.

Как ранее писал TRT на русском, есть все признаки того, что Иран атаковал в Аравийском море британский танкер-химовоз Mercer Street, следовавший под флагом Либерии. В результате инцидента погибли два члена экипажа судна – гражданин Румынии и гражданин Великобритании. Власти Соединенного Королевства направили представителей своей специальной авиадесантной службы в Йемен для расследования произошедшего. Официальный Лондон считает, что нападение было преднамеренным. Выводы британской стороны базируются на внимательном анализе обломков использованного при атаке беспилотника, который производится и применяется только Тегераном, в интересах которого повышать ставки в условиях пробуксовки переговоров по возвращению Вашингтона в сделку по иранскому атому.