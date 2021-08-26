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В США испытали израильский «Железный купол»
Испытания первой батареи системы противовоздушной обороны, состоявшиеся на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, закончились успешно
В США испытали израильский «Железный купол»
В США испытали израильский «Железный купол» / Others
26 августа 2021 г.

В США прошли первые на американской территории полномасштабные испытания израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол», сообщает United Press International.

Испытания первой батареи системы проводились на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. В ходе тестирования в небо поднялись восемь беспилотных мишеней, имитирующих дозвуковые крылатые ракеты. Все они были успешно поражены.

«Железный купол» будет обеспечивать защиту дружественных сил на постоянных и временных позициях от дозвуковых крылатых ракет, беспилотников, а также артиллерийских снарядов и мин, указывает командование американской армии.

Министерство обороны США запросило у Конгресса закупку двух батарей израильской системы противовоздушной обороны в 2019 году. Контракт на две батареи «Железного купола» (12 пусковых установок, 240 ракет-перехватчиков, а также систему управления и радиолокационные станции) оценивался в $373 млн. В 2020 году система была доставлена в США. На вооружении американской армии система получила название Iron Dome Defense System-Army (IDDS-A).

При этом в прессе неоднократно появлялась информация о неисправности системы, стоящей на вооружении у израильской армии. Так, в июле стало известноо начатом командованием Армии обороны Израиля расследовании в связи с тем, что ракета-перехватчик «Железного купола» во время майской агрессии в сторону Палестины едва не попала в израильский истребитель F-15.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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