Движение «Талибан» открыто к участию российских представителей в экономике Афганистана, в том числе в разработке полезных ископаемых, сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Талибы открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр, так что это вопрос к нашему бизнесу», – сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».

«Талибан», по его мнению, заинтересован в мирной границе с Центральной Азией, чтобы налаживать торговые связи и экономическое сотрудничество, в том числе транспортные, энергетические проекты и другие.

Альтернативы талибам в исламской стране нет, как и шансов у сил сопротивления в провинции Панджшер, считает дипломат.

По его оценке, сейчас в стране порядка 4 тысяч сторонников «Исламского государства», которые «спрятались» и не сталкиваются с талибами, поэтому ситуация в целом стабильная. «Игиловцев немного, их четыре тысячи, поэтому, собственно говоря, какое-то лобовое столкновение понятно чем закончится, поэтому они спрятались», – сказал он.

«Ведомости» на основе данных федеральной таможенной службы подсчитали, что доля Афганистана во внешней торговле России небольшая. В 2020 году он занял 106-е место среди 241 страны. Экспорт РФ в Афганистан в прошлом году составил $153 млн, это лишь 0,045% от общего объема продукции, вывезенной из страны. Основные товары – подсолнечное масло ($68 млн), топливо и нефтепродукты ($31 млн), лесоматериалы ($25 млн).

Импорт из Афганистана оценивался в $3,5 млн (0,002%), большую часть составляли изюм, миндаль, мех ягнят и масличные растения.