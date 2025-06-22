Глава Управления коммуникаций Турции Фахреттин Алтун заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана, проведенные в координации с Израилем, могут привести к хаосу и подорвать стабильность на Ближнем Востоке.

«Атаки США в связке с израильской агрессией — это шаг к хаосу, а не к миру», — написал он на X. Алтун напомнил о последствиях военных интервенций США в Ираке и Афганистане, которые, по его словам, способствовали глобальному росту радикализма и террористических угроз.

Он также провел параллель между нынешними ударами и усилением исламофобии и ксенофобии в Европе, подчеркнув, что вмешательство США усиливает антиизраильские и антизападные настроения на Востоке. «Если Америка будет идти по пути Нетаньяху, а не сдерживать ее, надежда на глобальный мир станет еще более иллюзорной», — добавил он.

Алтун призвал мировое сообщество противостоять провокациям и поддерживать дипломатию. По его словам, Турция продолжит политику, направленную на стабильность и диалог между Востоком и Западом.