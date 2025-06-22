ТУРЦИЯ
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США рискуют глобальным миром, следуя за Нетаньяху
Фахреттин Алтун обвинил Вашингтон в эскалации и предрек рост радикализма после ударов по Ирану
США рискуют глобальным миром, следуя за Нетаньяху
22 июня 2025 г.

Глава Управления коммуникаций Турции Фахреттин Алтун заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана, проведенные в координации с Израилем, могут привести к хаосу и подорвать стабильность на Ближнем Востоке.

«Атаки США в связке с израильской агрессией — это шаг к хаосу, а не к миру», — написал он на X. Алтун напомнил о последствиях военных интервенций США в Ираке и Афганистане, которые, по его словам, способствовали глобальному росту радикализма и террористических угроз.

Он также провел параллель между нынешними ударами и усилением исламофобии и ксенофобии в Европе, подчеркнув, что вмешательство США усиливает антиизраильские и антизападные настроения на Востоке. «Если Америка будет идти по пути Нетаньяху, а не сдерживать ее, надежда на глобальный мир станет еще более иллюзорной», — добавил он.

Алтун призвал мировое сообщество противостоять провокациям и поддерживать дипломатию. По его словам, Турция продолжит политику, направленную на стабильность и диалог между Востоком и Западом.

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