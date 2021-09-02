Стамбульский аэропорт получил награду Ассоциации исследований воздушных перевозок (ATRS) в категории «самый эффективный аэропорт Европы», сообщает Anadolu.

Объект получил высшую оценку по таким критериям, как стратегии управления и операционная эффективность, индивидуальная стоимость, а также конкурентоспособность стоимости.

Отмечается, что пассажиропоток воздушной гавани за текущий год превысил более 40 млн человек.

Компания-оператор İGA подчеркнула, что аэропорт Стамбул продолжает получать награды от авторитетных институтов авиационной отрасли благодаря «мощной инфраструктуре, эффективной работе, передовым технологиям и выдающемуся опыту в области перевозок».

Ассоциация ATRS действует в рамках Всемирной конференции по исследованиям в области транспорта (WCTRS).

Открывшийся в октябре 2018 года аэропорт Стамбул, пропускная способность которого составляет 90 млн пассажиров в год, является крупнейшей воздушной гаванью Турции и одним из наиболее значимых транспортных хабов в мире.

В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения на путешествия, аэропорт обслужил 23,4 миллиона человек, став лидером по пассажиропотоку в Европе.