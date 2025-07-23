Россия и Украина встретятся в среду в Стамбуле в ходе третьего раунда мирных переговоров, однако ни одна из сторон не ожидает прорыва. В Кремле заявили, что переговоры будут трудными и не сулят «легкого пути». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что у делегаций «диаметрально противоположные» предложения. Потому, по его словам, это будет «‎тяжелый разговор»‎.

Российская делегация вылетела из Москвы в 11:20 по местному времени, украинская сторона также уже направила свою команду в Турцию. Переговоры запланированы на 19:00 по стамбульского времени, передают российские информагентства.

Несмотря на месяцы боевых действий, обе стороны утверждают, что стремятся к миру — но их подходы к урегулированию конфликта остаются несовместимыми.

Украина требует полного прекращения огня до начала обсуждения условий. Россия, наоборот, настаивает на подписании мирного соглашения прежде, чем остановит наступление. Президент РФ Владимир Путин требует от Киева ограничений на армию и признания российских территориальных претензий. Президент Украины Владимир Зеленский отвергает эти условия, считая их нарушением суверенитета.

Особое значение переговорам придает давление со стороны США. Президент Дональд Трамп потребовал достичь прогресса за 50 дней, которые истекают 2 сентября. Иначе он обещает ввести новые санкции против Москвы. Ни одна из сторон не хочет провоцировать Вашингтон или рисковать американской поддержкой, отмечает Reuters.

Предыдущие раунды в мае и июне привели к крупнейшему обмену пленными — по 1000 человек с каждой стороны, началась передача тел погибших. Также стороны обменялись письменными предложениями — пока неприемлемыми друг для друга, но потенциально важными для будущих договоренностей.

В среду стороны планируют вернуться к вопросам обмена телами и пленными, пишет агентство.

Зеленский на этой неделе заявил, что также хочет лично встретиться с Путиным, считая, что только прямой диалог на высшем уровне может остановить войну. Однако Кремль отклонил идею, настаивая на необходимости предварительного прогресса на техническом уровне.

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