Меморандумы и не только

В Стамбуле 23 июля ожидается встреча российской и украинской делегаций. «Более подробная информация будет завтра», — сказал президент Украины Владимир Зеленский. В то же время российские СМИ со ссылкой на источники пишут, что переговоры могут состояться 24 июля.

Известно, что состав делегаций останется прежним. РФ представит помощник президента РФ Владимир Мединский, Украину — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По словам Зеленского, в рамках нового раунда переговоров украинская сторона намерена обсудить «возвращение похищенных Россией детей», обмен военнопленными, а также подготовку возможной встречи лидеров двух стран. «Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров», — сказал глава государства.

В России также готовятся обсудить гуманитарные вопросы. «Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Новая встреча состоится на фоне напряженной военной обстановки. В ночь на 21 июля Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине. В столице было более 15 прямых попаданий дронами и ракетами, заявили в ВСУ. После этого в Киеве пообещали уничтожить российскую логистику дальнобойными ударами.

Тем не менее также появились сообщения о возможной встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Пекине, где пройдут мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны. СМИ подсчитали, что в сентябре как раз истечет 50-дневный срок, который глава Белого дома установил Кремлю для прекращения войны.

Их встреча была бы возможной в случае подвижек в урегулировании российско-украинской войны. Но сам Трамп пока визит в Китай не подтверждал.

Реальные ожидания

Переговорный процесс не сорван, в том числе благодаря участию в нем американцев, говорит TRT на русском политолог Алексей Якубин. Хотя США не оказывают активного давления, но и не выходят из него окончательно. Также существенным фактором для продолжения мирного процесса остается Турция, выступающая в роли медиатора.

Напомним, ранее именно при посредничестве Турции были достигнуты ключевые договоренности по зерновой сделке. В этом контексте Анкара продолжает наращивать дипломатические усилия, направленные на возобновление диалога между сторонами.

Что касается сути переговоров и их возможной повестке, то, по словам эксперта, создается впечатление, что обе стороны — и Украина, и Россия — сохраняют саму возможность диалога, но при этом не верят, что другая сторона готова к содержательным переговорам. Уровень скепсиса остается высоким.

«От возможного третьего раунда переговоров я ожидаю продвижения в гуманитарной сфере — в вопросах обмена телами погибших, обмена пленными и тому подобном. Сомневаюсь в продвижении по другим направлениям, поскольку стороны пока слишком по-разному оценивают ситуацию», — говорит Алексей Якубин.

Что касается потенциальной встречи на высшем уровне — Зеленского, Путина и Трампа — она, безусловно, обсуждается. Но, по словам эксперта, станет реальной лишь тогда, когда все три стороны — Украина, Россия и США — будут видеть готовность к компромиссам. Просто встреча ради самой встречи вряд ли возможна.

«Не исключено, что такая встреча может состояться после встреч Путина с Си Цзиньпином и Трампа с Си. Сейчас все стороны считают, что формат переговоров уже существует, и он может работать в гуманитарной плоскости, тогда как боевые действия продолжаются. Когда стороны осознают невозможность военного решения, тогда площадка в Стамбуле может заработать и в более широком смысле», — отмечает эксперт.

При этом фактор Китая также приобретает важное значение, продолжается собеседник агентства. Встреча Трампа и Си Цзиньпина может дополнительно активизировать процесс и привести к реальной встрече лидеров Украины и РФ.