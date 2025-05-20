ПОЛИТИКА
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Лондон и ЕС заключили сделку: новый этап после Брекзита
Соглашение охватывает рыболовство, торговлю, безопасность и углеродные рынки, но вызывает резкую критику внутри Британии
Лондон и ЕС заключили сделку: новый этап после Брекзита
/ AFP
21 час назад

Великобритания и Европейский союз заключили масштабное соглашение, призванное перезапустить отношения сторон после Брекзита. Документ был подписан 19 мая, накануне первого после выхода из ЕС саммита Великобритания–ЕС в Лондоне, в котором приняли участие премьер-министр Кир Стармер и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение продлевает доступ рыболовных судов ЕС в британские воды до 2038 года, несмотря на ранее установленный лимит снижения квот на 25% к 2026 году. Это вызвало протесты со стороны шотландских рыболовов и правых партий: лидер Reform UK Найджел Фараж заявил, что «это конец рыбной промышленности», а Консервативная партия назвала сделку «возвращением под диктат Брюсселя».

В торговой части соглашение упрощает проверку санитарных и фитосанитарных товаров, облегчая экспорт продовольствия. Великобритания и ЕС также договорились о взаимной интеграции углеродных рынков, чтобы избежать двойного налогообложения в рамках климатической политики.

Стороны согласовали сотрудничество в области безопасности, включая обмен биометрическими данными, а также объявили о начале работы над программой мобильности молодежи — временным разрешением для граждан младше 30 лет жить и работать на территории друг друга.

Кир Стармер назвал сделку «разумной и прагматичной» и заявил, что она снизит цены на еду, откроет новые рынки, усилит безопасность и принесет экономике Великобритании дополнительно £9 млрд к 2040 году. Однако отсутствие прозрачности по ключевым пунктам — особенно по свободе передвижения и условиям молодежной схемы — продолжает вызывать критику со стороны евроскептиков.

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