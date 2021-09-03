Семье вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, который баллотируется в новый состав нижней палаты парламента от Воронежской области, принадлежит недвижимость на общую сумму порядка 1,5 млрд рублей, сообщаетсяв расследовании соратников российского оппозиционера Алексея Навального.

Как поясняют авторы расследования, жене Алексея Гордеева Татьяне принадлежит квартира в Москве площадью 252 кв. м, рыночная стоимость которой оценивается на сегодня в 260 млн рублей. Дом находится напротив Третьяковской галереи. В 2007 году, когда семья Гордеевых получила эту жилплощадь, Алексей Гордеев работал министром сельского хозяйства.

Дочь Гордеева Варвара Маслова работает преподавателем в МГУ, на нее оформлена доля в компании «Агропромсервис». Варваре Масловой принадлежат две квартиры в столице: на Трехгорном валу площадью 136 кв. м и в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках площадью 152 кв. м. Стоимость квартир оценивается в 59 и 185 млн рублей.

В расследовании также говорится про сына Алексея Гордеева Никиту. Ему принадлежит участок в 44 сотки на Рублевке – в подмосковной деревне Жуковка. На участке расположен особняк площадью 975 кв. м, гостевой дом – 250 кв. м. Стоимость недвижимости и земли сторонники Навального оценили в 480 млн рублей. Сын вице-спикера Госдумы также владеет усадьбой в Рязанской области, стоимость которой оценена в 80 млн рублей.

Помимо этого, на тещу Никиты Гордеева Валентину Сафронову оформлены два участка земли общей площадью 3 тысячи 700 кв. м в элитном коттеджном поселке Зеленый Мыс недалеко от Москвы на Пестовском водохранилище. На участке Валентины Сафроновой стоят два жилых дома площадью 806 кв. м и 111 кв. м соответственно. Принадлежащая ей недвижимость, включая квартиру в Москве, суммарно оценивается почти в 500 млн рублей.

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Еще один счастливый обладатель заграничного таунхауса премиум-класса – бывший первый заместитель директора «Газпром инвест Юг» Андрей Гончаренко. Его расходы на недвижимость в Великобритании за 2011-2014 годы составили 250 млн фунтов.