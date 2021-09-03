Российский истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate будет создан без привлечения иностранных инвестиций.

«Это абсолютно не зависит от иностранных заказчиков. Более того, у нас бюджет под это полностью сверстан, как с участием программ Минпромторга, так и внебюджетных средств «Ростеха» и ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация – ред.)», – цитируют РИА «Новости» министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

При этом он отметил, что зарубежное участие в создании этого легкого тактического самолета не исключается.

«Иностранные коллеги часто просят двухместное решение, – например, в двухместную версию мы можем привлечь наших иностранных партнеров. Хотя, еще раз, мы можем это сделать сами – вопрос актуальности», – пояснил он.

Глава Минпромторга пояснил, что Су-75 Checkmate в первую очередь ориентирован на поставки на зарубежные рынки, а у потенциальных покупателей существует запрос на такой вариант истребителя.

Как писал ранее TRT на русском, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков считает, что новый истребитель «безнадежно устареет» к моменту серийного производства.

Принимая во внимание темпы разработки, серийный выпуск нового легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate начнется не ранее 2035 года, уверен военный эксперт. К этому времени в небо поднимутся первые машины 6-го поколения, активно разрабатываемые США.

В июле этого года презентация Chekmate прошла в международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» в Жуковском. Только на создание макета – неработающего образца истребителя Checkmate – тогда было затрачено около $30 млн.

Госкорпорация «Ростех» заявляла, что первый полет нового российского истребителя запланирован на 2023 год, серийные поставки начнутся с 2026 года.