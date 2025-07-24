ВОЙНА В ГАЗЕ
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Сможет ли Уиткофф принудить Израиль к миру?
Спецпосланник США на этой неделе прилетит в Рим в надежде заключить сделку по Газе
Сможет ли Уиткофф принудить Израиль к миру?
Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф / Reuters
12 часов назад

Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф летит в Рим на переговоры с представителями Израиля и Катара. Если стороны договорятся о сделке, то Уиткофф отправится в Доху, чтобы там официально заключить сделку между Израилем и ХАМАС о перемирии и освобождении заложников. США рассчитывают, что стороны смогут договориться до конца недели, пишет Axios со ссылкой на источники. 

По данным портала, уже 24 июля Уиткофф встретится в Риме с высокопоставленными израильскими и катарскими чиновниками. Трехсторонняя встреча в Италии не призвана заменить собой переговорный трек в Дохе — там переговорщики от ХАМАС и Израиля с 6 июля ведут непрямые переговоры по последним спорным вопросам.

В последние недели Уиткофф ясно дал понять: США присоединятся к переговорам в Дохе только на завершающем этапе, когда сделка будет близка к заключению. Источники Axios, осведомленные о ситуации, настроены оптимистично. По их оценке, встреча в Риме — это сигнал того, что сделка может быть заключена уже через несколько дней.

ХАМАС представил свой ответ на израильское предложение утром 24 июля. 

«Некоторое время назад ХАМАС передал посредникам свой ответ и ответ палестинских фракций на предложение о прекращении огня», — говорится в заявлении движения. Дополнительных подробностей оно не привело. 

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорная группа получила ответ ХАМАС от посредников и изучает его.

Израильская общественная телерадиовещательная компания Kan со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что последний ответ «более позитивный», чем предыдущие.

ХАМАС неоднократно подтверждал свою готовность освободить всех израильских пленников одной партией в обмен на прекращение войны Израиля и полный вывод израильских войск из Газы.

С 6 июля переговоры в формате «шаттл-дипломатии» продолжаются. Обсуждаемая сделка предполагает 60-дневное перемирие, освобождение 10 живых заложников и передачу тел 18 погибших в обмен на освобождение палестинских заключенных. После этого стороны должны обсудить постоянное прекращение огня и судьбу оставшихся 22 заложников. 

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