Движение ХАМАС передало Израилю официальный ответ на проект соглашения, предложенный посредниками. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля. Документ сейчас изучается.

Ответ был передан в Дохе, где проходят переговоры при посредничестве Катара и Египта. Стороны обсуждают 60-дневное перемирие, освобождение пленных и переход к постоянному прекращению огня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на ключевые условия перемирия. ХАМАС также подтвердил, что передал «положительный ответ» и готов продолжать переговоры.

Несмотря на разногласия по отдельным пунктам, израильская делегация прибыла в Доху. Основное препятствие — позиция Израиля по военному присутствию у границ Газы. Израиль также настаивает на праве продолжать операции в Рафахе даже при перемирии.

По сообщениям СМИ, Израиль рассматривает возможность создания «лагеря интернирования» с последующей депортацией палестинцев в третьи страны.

Ранее генерал Эяль Замир, начальник штаба армии Израиля, выступил за долгосрочное перемирие в секторе Газа, признав, что победить ХАМАС за 21 месяц войны не удалось.

Годовой отчет армии Израиля подтверждает, что война в Газе, ставшая самой продолжительной со времен Войны на истощение, не принесла решающих результатов. Несмотря на массовые бомбардировки, особенно в Рафахе, ХАМАС сохраняет позиции.