ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США сокращают поддержку Украины
Министр обороны США объявил о сокращении военного бюджета для Киева ради «мирного урегулирования»
США сокращают поддержку Украины
Пит Хегсет / Reuters
8 часов назад

Глава Пентагона Пит Хэгсет заявил о планах администрации президента США Дональда Трампа сократить бюджет военной помощи Украине. Глава Пентагона объяснил решение кардинально иным подходом новой администрации к украинскому конфликту.

На вопрос конгрессмена-демократа Джозефа Моррела о финансировании помощи Украине в сфере безопасности Хэгсет прямо ответил, что «бюджет на нее будет сокращен».

«Как вы знаете, эта администрация имеет совершенно другой взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование — в интересах обеих сторон и в интересах нашей страны, особенно учитывая все противостояния в мире», — заявил министр обороны во время показаний в комитете Палаты представителей во вторник.

Хэгсет также подверг сомнению четкость целей украинской стороны, заявив, что «победа» Украины в войне до сих пор не была четко определена, «как и путь к ней».

«В результате президент Трамп очень заинтересован в пути к миру, который остановит убийства и кровопролитие», — подытожил глава Пентагона.

После прихода к власти администрация Трампа не выделяла Украине новую военную помощь, хотя оружие в рамках пакетов, объявленных предыдущей администрацией Джо Байдена, продолжает поступать.

Администрация Трампа неоднократно критиковала непомерные, на ее взгляд, расходы на поддержку Украины. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс недавно заявил, что финансирование Соединенными Штатами Украины при Байдене было «безумием».

Президент Украины Владимир Зеленский недавно подтвердил, что США перенаправили своим войскам на Ближнем Востоке компоненты, которые Киев использует для борьбы с российскими беспилотниками.

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