Глава нового правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд обратился к сбежавшим после прихода к власти «Талибана» афганским должностным лицам с призывом вернуться на родину и пообещал обеспечить им безопасность.

«Мы призываем бывших чиновников вернуться в страну, мы гарантируем им безопасность», – сказал Ахунд в эфире телеканала Al Jazeera.

Премьер-министр временного правительства также заявил, что власти гарантируют безопасность дипломатов, посольств и учреждений по оказанию гуманитарной помощи, подчеркнув, что «Талибан» хочет установить позитивные и прочные отношения со странами в регионе и за его пределами.

Ахунд, близкий соратник и политический советник основателя движения «Талибан» и его первого верховного лидера покойного муллы Омара, сказал, что лидеры движения столкнулись с «большой ответственностью и испытанием» по отношению к афганскому народу».

«К этому историческому моменту в истории Афганистана мы понесли огромные материальные и человеческие потери. Этап кровопролития, убийств и презрения к людям в Афганистане закончился, и мы дорого заплатили за это», – добавил глава правительства.

Он также напомнил об обещании талибов амнистировать всех афганцев, сотрудничавших с США и проамериканской администрацией с 2001 года.

«В таких напряженных обстоятельствах легко делать то, что хочется. Но движение дисциплинированно и контролирует своих членов. И мы никому не причинили вреда из-за его прошлого. Поэтому я заверяю исламскую нацию, особенно афганский народ, что мы хотим всем добра, успеха и благополучия, и мы стремимся установить исламскую систему», – подчеркнул политик, попросив жителей страны помочь в этом «благословенном деле».

Ранее представитель движения «Талибан» Забиулла Муджахид объявил о назначениях в новом временном правительстве Афганистана. Его возглавил мулла Мохаммад Хасан Ахунд, заместителем премьер-министра стал мулла Абдул Гани Барадар. Пост главы МВД занял Сираджуддин Хаккани, а министром иностранных дел – Амир Хан Муттаки. Мулла Мохаммад Якуб получил должность министра обороны. Министерство юстиции возглавил Абдул Хаким.