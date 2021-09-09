В Узбекистане разработали новую концепцию Стратегии развития цифровой экономики страны до 2030 года, назвав ее «мирзиёномика». Об этом сообщил автор концепции Бехруз Хамзаев – бывший советник председателя Госкомтуризма.

Стратегия выложена на сайте Mirziyonomics.uz. Она включает в себя все аспекты функционирования государства в условиях цифровой экономики.

По словам Хамзаева, при нынешнем темпе цифровизации в мире неоперативные решения Узбекистана могут привести к серьезному отставанию в цифровом развитии. Узбекистан уже упускает финансово-экономическую выгоду в 5-7% по отношению к ВВП страны ежегодно. Внедрение «мирзиёномики» позволит ускорить развитие цифровой экономики.

По оценкам экспертов, рост от внедрения цифровой экономики составит порядка 30% ВВП к 2030 году. Эти прогнозные показатели построены на изучении опыта внедрения цифровой экономики в США, Сингапуре, Дании, Швеции, Финляндии, КНР, Республике Корея, Японии, Израиле, пояснил Хамзаев.

В рамках стратегии предлагаются такие шаги, как создание благоприятной регуляторной среды, оцифровка экономики, изменение ключевой инфраструктуры ИКТ, создание национальных цифровых платформ, сервисов для обработки и безопасного и долгосрочного хранения «больших данных» и другое. Стратегия оформлена в виде книги, которая выложена в свободный доступ для скачивания.

Объясняя введение термина «мирзиёномика», Хамзаев ссылается на опыт ряда развитых государств.

«Термин «мирзиёномика» появился не случайно. В истории мировой политики уже существуют определения, обозначившие прорывные реформы выдающихся лидеров разных стран: «рэйганомика», «абэномика», «тэтчеризм», «роджерномика». Узбекистан сегодня проходит через этапы крупнейших реформ, ход которых был уверенно обозначен президентом на основе объективной оценки реальности, существующих проблем и возможных решений», – пояснил Хамзаев.

Это не единственная стратегия, которую сегодня обсуждают национальные СМИ и общественность страны.​ На съезде либерально-демократической партии в Ташкенте 9 сентября президент Шавкат Мирзиёев заявил о разработке «стратегии нового Узбекистана». Ее цель​ –​ дальнейшее повышение защиты прав и свобод, законных интересов каждого соотечественника, независимо от национальности, языка и вероисповедания, обеспечение гарантированным источником дохода, медицинскими услугами и жильем, качественным образованием, сокращение бедности и обеспечение социальной защиты.

Как​ писал​ ранее TRT на русском, Шавкат Мирзиёев считает, что органы власти Узбекистана долгое время были оторваны от жизни народа. Пока рано говорить о том, что старая система полностью ушла в небытие, тем не менее, подчеркнул президент, демократические реформы в Узбекистане приобрели необратимый характер.