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Усыновленного французами подростка из Перми отдали на органы
Подросток, которого усыновила французская семья, скончался после попытки совершить суицид. Приемные родители заявили, что его органы отправят нуждающимся больным
Усыновленного французами подростка из Перми отдали на органы
Усыновленного французами подростка из Перми отдали на органы / Others
10 сентября 2021 г.

Супруги Тескье из Франции, приемные родители скончавшегося несколько дней назад после попытки суицида 17-летнего подростка из России Искандера, решили сделать умершего юношу «посмертным донором».

«Он спас многих детей благодаря пересадке своих органов. Это тема, которую мы обсуждали с ним, когда умер один из наших друзей. Он считал это нормальным», – цитирует агентство URA.RU мать усыновленного юноши Элен Тескье.

При этом она отметила, что ее приемный сын будет похоронен во Франции, на церемонию прощания приглашен православный священник.

17-летний Искандер из города Кунгур Пермского края, которого в 2007 году усыновила французская семья, совершил попытку суицида 5 сентября. Подростка смогли спасти, но в результате он впал в кому и несколько дней врачи искусственно поддерживали его жизнь. Затем приемные родители приняли решение отключить парня от аппарата жизнеобеспечения.

Мать Искандера предположила, что он мог решиться на суицид из-за психологической усталости, поскольку «был эмоционально предан своей семье и многое ей отдал».

Искандера и его родную сестру, которую тоже удочерили, французские родители каждый год привозили в Россию, чтобы дети не потеряли связь с родиной. В 2012 году Элен и её муж Жан-Себастьян Тескье учредили благотворительную организацию Pour Kungur («Всё для Кунгура»), чтобы помогать другим иностранцам, которые усыновляют детей из города Кунгур.

TRT на русском писал ранее о том, как работает система детских домов в России. В реестре на усыновление РФ числятся 44 тысячи детей-сирот и 30 тысяч скрытых сирот: детей, чьи родители лишены права опеки. Всего 74 тысячи детей – население маленького курорта Минеральные Воды.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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