Супруги Тескье из Франции, приемные родители скончавшегося несколько дней назад после попытки суицида 17-летнего подростка из России Искандера, решили сделать умершего юношу «посмертным донором».

«Он спас многих детей благодаря пересадке своих органов. Это тема, которую мы обсуждали с ним, когда умер один из наших друзей. Он считал это нормальным», – цитирует агентство URA.RU мать усыновленного юноши Элен Тескье.

При этом она отметила, что ее приемный сын будет похоронен во Франции, на церемонию прощания приглашен православный священник.

17-летний Искандер из города Кунгур Пермского края, которого в 2007 году усыновила французская семья, совершил попытку суицида 5 сентября. Подростка смогли спасти, но в результате он впал в кому и несколько дней врачи искусственно поддерживали его жизнь. Затем приемные родители приняли решение отключить парня от аппарата жизнеобеспечения.

Мать Искандера предположила, что он мог решиться на суицид из-за психологической усталости, поскольку «был эмоционально предан своей семье и многое ей отдал».

Искандера и его родную сестру, которую тоже удочерили, французские родители каждый год привозили в Россию, чтобы дети не потеряли связь с родиной. В 2012 году Элен и её муж Жан-Себастьян Тескье учредили благотворительную организацию Pour Kungur («Всё для Кунгура»), чтобы помогать другим иностранцам, которые усыновляют детей из города Кунгур.

TRT на русском писал ранее о том, как работает система детских домов в России. В реестре на усыновление РФ числятся 44 тысячи детей-сирот и 30 тысяч скрытых сирот: детей, чьи родители лишены права опеки. Всего 74 тысячи детей – население маленького курорта Минеральные Воды.