Когда уйдем со школьного двора

Принято считать, что взрослая жизнь подростка начинается после получения среднего образования, или по достижению совершеннолетия. Это жизнь обычного ребенка. Взрослая жизнь детей-сирот начинается с момента сиротства или оставления без родительской опеки. Всё, с этого момента он один, в этот миг заканчивается детство, которое у многих даже и не начиналось. Никакое казенное участие не сможет изменить ситуацию, и ощущение полного одиночества будет преследовать такого человека до конца жизни. Всегда сам, всегда один. Даже если человек заводит собственную семью и детей, это ощущение притупляется, но никогда не уходит совсем.

Жизнь в государственных учреждениях, в том числе и в детских домах, накладывает отпечаток навсегда. Всё общее, ничего своего – особенность постоянной жизни в коллективе, из-за чего социализация этих детей представляет собой значительную проблему. Да, они привыкли жить в коллективе днем и ночью, привыкли взаимодействовать с миром, но только через уполномоченных чужих людей. Лично коммуницировать и взаимодействовать с окружающим миром им достаточно тяжело.

То, что для ребенка из обычной семьи естественно и просто, – для детей в детских домах недоступно. Элементарные бытовые вопросы – как составить бюджет, как платить коммунальные услуги, где и как оформить документы, как прокормить, обуть, одеть себя – все эти вопросы сваливаются на подростка по выходу из интерната. При этом можно не рассчитывать на помощь государства: пакеты законов в реальности превращаются в груду непригодной и бесполезной писанины.

Девять кругов ада на пути к счастливой жизни

Когда обстоятельства бьют наотмашь прямо на пороге новой жизни, очень легко потерять равновесие и свалиться в пропасть. В 18 лет для детей-сирот начинается не взрослая жизнь, а сущий ад. По статистике Генпрокуратуры РФ 90% сирот не доживают до 40 лет по причине зависимостей (40%), криминала (40%) и суицида (10%). К такому, без преувеличения, трагическому результату приводит замкнутый круг проблем.

Самая первая и главная проблема, с которой сталкивается сирота – выпускник детского дома – это жилье. По закону, государство обеспечивает каждого такого выпускника отдельными квадратными метрами, если у него таковых нет. На деле же, в большинстве случаев подросток остается буквально на улице.

Например, ребенка-сироту забирают в госучреждение, и, пока он там находится, имеющееся у него в наследстве жилье пустует, накапливаются долги за коммунальное обслуживание, которые никто не отменяет. И получается, что к моменту выпуска сирота получает не жилье, а огромную проблему в виде неподъемных долгов. Жилье, соответственно, приходится продать, и подросток оказывается на улице.

Справедливости ради стоит сказать, что органы опеки имеют право сдавать жилье в интересах ребенка, но на деле этим никто не хочет заниматься. Кому нужны дополнительные проблемы: поиск и взаимодействие с арендаторами, контроль сохранности имущества и оплаты и тому подобное?

Если же ребенок-сирота не имеет собственного жилья, его должны предоставить из муниципального фонда. И тут оказывается, что предоставить могут только что-то дикое и непригодное не только для жизни человека, но и для того, чтобы называть это вообще жильем, и в результате подросток снова оказывается на улице.

Следующая проблема – получение профессии и трудоустройство. Чтобы начать себя обеспечивать, в багаже нужно иметь профессию, востребованную на рынке труда. И по сравнению с детьми из семей, сирота зачастую ограничен в выборе. Перед ним раскрыты двери лишь тех образовательных учреждений, которые посчитало нужным открыть ему государство. В самом деле, вы много встречали выпускников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации из детских домов? Скорее всего, ответ будет отрицательным, и это неудивительно, как правило, детям-сиротам предлагаются рабочие профессии. Причем, что логично, работник без опыта вряд ли может рассчитывать на полноценную среднюю заработную плату, только вступая во взрослую профессиональную деятельность. Таким образом, подросток в России вступает в новую, взрослую жизнь с жилищными проблемами, часто с долгами, к возникновению которых он отношения не имеет, с безденежьем и в одиночестве.

Но даже если представить идеальный в своей утопичности вариант – сирота-отличник из хорошего интерната получает жилье и профессию – шансы на хэппи-энд практически равняется нулю. Дело в системе, которая ежегодно поставляет в общество иждивенцев: одиноких людей, которых не научили главному – отвечать за себя и за свою жизнь. В детских домах не учат стремиться, добиваться и отстаивать свое мнение. Там никто не ставит задачу «хорошо учиться», потому что никто не понимает, зачем это нужно делать. Нет загрузки по учебе, зато есть концерты для спонсоров, состоящие из песен и плясок примитивного уровня. Спонсоры умиляются и в порыве чувств выделяют дополнительные средства. В итоге это приводит к тому, что любой детдомовский выпускник знает, сколько стоит айфон, но не имеет ни малейшего понятия о том, как платить коммуналку.

Даже те, кто чудом получил крышу над головой, часто ее лишаются, пропивая или попадая на крючок аферистов. Решать свои проблемы их никто не учил: принцип жизни в интернатах и детдомах – это беспрекословное послушание и жестокие наказания, что порождает чудовищный инфантилизм. По сути, они до конца жизни остаются ментальными детьми, которым нужен взрослый рядом. Построить собственные счастливые семьи удается единицам. Неудивительно, ведь человек, который не умеет отвечать за свою жизнь, вряд ли сможет нести ответственность за другого. Миллионы беспомощных, а в некоторых случаях и опасных «детей» выходят в жизнь из года в год. Фабрика работает бесперебойно.

В этой связи вспоминается история детдомовского выпускника Геннадия Таранских, который приехал «искать правду» на передачу Андрея Малахова «Пусть говорят». Своего рода просто наглядный концентрат типичных проблем практически любого выпускника детдома.

Гена – выпускник Канского интерната в Красноярской области, не мог получить положенное ему жилье. Парень не пил, стремился найти работу и начать нормальную честную жизнь. На телевидении ему обещали помочь, сам он тоже не сидел сложа руки, устроился работать официантом, продолжал сам писать чиновникам, но всё закончилось трагично. Зачем-то он украл шубу у своей девушки и его отправили в психинтернат на полтора года. Потом он вышел, снова стал добиваться жилья, даже пытался судиться, мотался по России, затем что-то снова украл и вернулся опять в психинтернат. Печальная, но довольно типичная судьба. Странно, но квартиру он так до сих пор и не получил.

Получается замкнутый круг.

Даже чужих детей любить возможно

Неужели решить проблему воспитания детей-сирот возможно только посредством армейско-лагерной системы? Опыт различных стран говорит об обратном.

Например, как подобную проблему решают в Турции, где тоже есть детдома, в которых живут дети-сироты? Именно сироты, те, у кого нет на этом свете абсолютно никого. Тут вы не встретите ребенка, у которого есть хотя бы какая-то троюродная бабушка по двоюродной линии. Если трагические обстоятельства оставляют ребенка без родителей – дело чести семьи взять на себя обязательства по его воспитанию. Ребенок растет среди своих, в своем роду, среди своей крови. Как правило, в детдом поступают «отказники» – дети, рожденные вне брака, матери которых боятся гнева родни и вынуждены скрывать это. Таким детям активно ищут приемные семьи. Идея о том, что чужих детей не бывает, в Турции подтверждается на практике. Любой человек, хоть раз побывавший в Турции, замечает трепетное отношение жителей страны к детям, причем ко всем.

Подобный подход к проблеме сиротства и в Германии. Единственное отличие от Турции состоит в том, что тут в приютах живут 2% детей-сирот, и это именно социальные сироты. Круглые сироты, как правило, усыновляются родственниками. Приюты практически все организованы по семейному типу, с максимальным уходом от «казенщины» и максимальным приближением к семейным, домашним условиям.

Подобные примеры в решении проблемы дают отличные результаты – по достижении совершеннолетия государство получает полноценного гражданина, а не затравленного «волчонка» с кровоточащей душой.

В Российский Федерации детдом – это какая-то адская фабрика, которая выпускает несчастных, одиноких и уязвимых со всех сторон людей, с которыми государство потом ведет неустанную борьбу. Российский детский дом – это социальное уродство по идее, по духу и по форме. Его не должно быть в принципе. Да, дети-сироты будут всегда, мир несовершенен и несправедлив. Но мир принадлежит взрослому большинству, и как показывают примеры Турции и Германии, этому большинству вполне по силам обеспечить действительно здоровое полноценное детство и юность ребенку, а не прикрыться лицемерным законом «Димы Яковлева» и затасканной цитатой Достоевского о слезинке ребенка.