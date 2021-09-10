Специалисты из Королевских военно-воздушных сил Марокко вместе со своими коллегами из Катара с 4 сентября проходят тренинги по управлению беспилотниками Bayraktar TB2 в Турции, сообщает Le Desk.

Группа операторов из Марокко прибыла в аэропорт Текирдаг-Чорлу на трех военных самолетах C-130 и C-17, катарцы прилетели на Boeing C-17 Globemaster III и Lockheed C-130J Hercules с авиабазы Аль-Удейд.

Официально о прибытии операторов из Рабата и Дохи нигде не сообщается, но несколько источников сообщили изданию, что военные приступили к обучению пилотированию турецкими БПЛА.

О том, что марокканские власти приобрели у турецкого производителя беспилотной техники Baykar Makina 13 ударных средневысотных оперативно-тактических Bayraktar TB2 и наземные станции управления, TRT на русском писал в апреле. В контракт на поставку Bayraktar TB2 входят такие опции, как поставка комплекта запасных частей, сервисное сопровождение и обучение личного состава.

Договоренности по поставке БПЛА были заключены на фоне возобновления в ноябре боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре – после почти 30 лет прекращения огня.

БПЛА Bayraktar TB2 был разработан турецкой компанией Baykar Makina в партнерстве с Kale Group. С 2014-го дроны серийно начали поставлять в армию, жандармерию и полицию, а с 2016-го – применять в боевых операциях против террористов РПК, а затем в Сирии и Ливии.

Осенью 2020 года БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные армией Азербайджана, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в победу Баку во Второй Карабахской войне.