Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах, сообщает РБК.

Выяснилось, что в Москве и Подмосковье живут 104,5 тысячи миллионеров, или 35% от общего количества в России. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область – 28 тысяч миллионеров, Краснодарский край – 12 тысяч, Ростовская область – 6 тысяч и Татарстан – 5,5 тысячи.

Расчеты аналитиков основывались на количестве стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей (от 3 миллионов рублей), элитного жилья (от 10 миллионов рублей) и данных о персональном банковском обслуживании. За исходный показатель было взято общее число долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse – 297 тысяч в 2020 году.

Отдельно эксперты проанализировали охват услуг по персональному банковскому обслуживанию private banking в регионах. Так, по всей стране им пользуются лишь 15–17% миллионеров, причем чаще всего – в Волгограде (40% местных миллионеров), Перми, Воронеже и Омске (24-32%).

Для некоторых регионов прослеживается закономерность между низким охватом private banking и высоким числом люксовых автомобилей. Например, в Краснодарском крае, третьем в списке по числу богачей, на одного клиента private banking приходится 13,2 дорогих автомобиля, а в Ставрополье, который оказался в конце списка, – свыше 50.

Как объяснили эксперты, миллионеры в этих регионах предпочитают не показывать свои личные капиталы банкам. Вероятно, они держат деньги в бизнесе, а ликвидные средства – в наличных либо в других регионах.

Как писал ранее TRT на русском, в России стало больше сотрудников-миллионеров среднего и крупного бизнеса. В апреле 2021 года число специалистов с зарплатами от 1 млн рублей составило 17,1 тысячи человек, тогда как в апреле 2019-го таких было 11,29 тысячи. Специалисты с такими зарплатами работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а также в Свердловской области, Сахалинской области, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Татарстане.