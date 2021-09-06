В России стало больше сотрудников среднего и крупного бизнеса с зарплатой от 1 млн рублей и выше, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как отмечается, речь идет о росте более чем вполовину. В апреле 2021 года число специалистов с зарплатами от 1 млн рублей составило 17,1 тысячи человек. В апреле 2019 года таких было 11,29 тысячи.

Как правило, специалисты с такими зарплатами работают в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, а также в Свердловской области, Сахалинской области, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Татарстане. В российской столице число специалистов с официальной заработной платой от 1 млн рублей составляет около 10,4 тысячи человек (60% от общего числа), в Подмосковье – 1,2 тысячи, в Санкт-Петербурге – 1,3 тысячи.

«В столице доля таких сотрудников составляет 0,36% от числа занятых на средних и крупных предприятиях, в Санкт-Петербурге – уже лишь 0,1%. Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае при подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитываются единовременные выплаты. А значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии», – сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова, указав, что реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше, чем упомянутые 17 тысяч человек.

При этом Россия в последние годы является мировым лидером в сфере социально-экономического неравенства, уверенно обгоняя США, Германию и Китай. В июне TRT на русском писал, что в ряде российских регионов доходы самых богатых превышают заработки самых бедных в 8-10 раз. Так, все в том же Ямало-Ненецком автономном округе самая обеспеченная прослойка населения получает в 10,2 раза больше, чем группа с самыми низкими доходами (215,9 тысяч рублей против 21,2 тысяч рублей). При этом средний доход россиянина в 2020 году составил 35,7 тысяч рублей в месяц.