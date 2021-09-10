Волга и Обь возглавили рейтинг самых загрязненных рек России, говорится в докладе министерства природных ресурсов и экологии под названием «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2020 году».

Как отмечается, в 2020 году было зафиксировано 925 случаев экстремального загрязнения Волги.

В водах Оби отмечено 792 случая загрязнения. Высокий уровень вредных веществ фиксировали и в водах Енисея (141 случай), Амура (127), Днепра (121), Урала (51), Терека (43), Печоры (32), Дона (27) и Колымы (11).

Кроме того, 474 случая экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев.

В докладе отмечается, что 73% всех случаев загрязнения связаны со взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. Доля загрязнения тяжелыми металлами снизилась на 6% в сравнении с 2019 годом и составила 27% от общего числа случаев высокого загрязнения.

На реке Пахотке в Свердловской области отмечен единичный случай экстремально высокого загрязнения соединениями шестивалентного хрома, зафиксировано также восемь случаев сильного загрязнения соединениями мышьяка (шесть реке Пышма в Свердловской области и два на Бляве в Медногорске Оренбургской области).

В августе в водах российского озера Байкал обнаружили лакокрасочное загрязнение длиной 22 километра, писалTRT на русском. Ученые из Лимнологического института Сибирского отделения РАН установили, что загрязнение в водах самого глубокого в мире озера носит антропогенный характер.