Экономические потери США от терактов 11 сентября 2001 года превысили $200 млрд в пересчете на доллары 2021 года, если учитывать расходы американской армии на военные кампании на Ближнем Востоке, эта цифра увеличивается в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Брауновского университета.

Так, ущерб от террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании был оценен в $55 млрд. В эту сумму вошли стоимость восстановления разрушенных и поврежденных зданий ($8 млрд), уничтоженного оборудования и другого имущества ($6 млрд), расчистки завалов ($1 млрд), «стоимость» потерянных человеческих жизней ($24 млрд) и др.

В общей сложности жертвами этих терактов стали 2977 человек.

Также специалисты посчитали убытки бизнеса ($40–123 млрд), в том числе расходы на переезд компаний в другие офисы из-за уничтоженного Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и убытки из-за дезорганизации их работы ($22 млрд) и общее сокращение авиапутешествий, наблюдавшееся вплоть до 2003 года ($39 млрд).

Атаки привели к временному увеличению дорожного трафика, поскольку часть людей стала предпочитать самолету автомобиль. Экономисты Корнеллского университета оценивали, что за два года после терактов в автомобильных авариях на дорогах США погибли на 2,3 тыс. человек больше обычного, что эквивалентно экономическим потерям в $19 млрд.

Террористические атаки 11 сентября 2001 года безвозвратно изменили американскую политику обороны и безопасности: США начали глобальную «войну с террором», которая в широком смысле охватила не только войну в Афганистане, но и кампанию в Ираке, а также скрытые спецоперации в Пакистане, Йемене, Сомали.

По оценкам проекта Costs of War Института международных и общественных отношений имени Уотсона при Брауновском университете, общая стоимость военных операций США после 11 сентября 2001 года по 2022 финансовый год (включает бюджетный план президента США Джо Байдена на будущий финансовый год) составляет $5,8 трлн. В эту сумму входят $465 млрд на медицинское и социальное обеспечение ветеранов войн в Афганистане и Ираке.

Кроме того, эксперты Института Уотсона посчитали правильным включить в расчет и сумму процентных расходов (почти $1,1 трлн), которые США потратили на обслуживание долга, взятого для финансирования военных и антитеррористических операций. С учетом оценочных будущих расходов на заботу о ветеранах в 2023–2050 финансовых годах (примерно $2,2 трлн) общая стоимость американских войн возрастает до $8 трлн, по оценке американского института.

11 сентября 2001 года 19 террористов «Аль-Каида» захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания.