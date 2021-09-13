Пилотов правительственной армии Афганистана, которые после прихода к власти движения «Талибан» бежали в Узбекистан, переведут на американскую базу в Катаре, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По сведениям издания, операция по вывозу летчиков афганских ВВС стала возможной благодаря заключенному соглашению между правительствами США и Узбекистана.

Перед приходом к власти талибов пилоты афганской армии угнали 46 самолетов и вертолетов и вылетели в Узбекистан. Всего из страны сбежали 585 человек, в том числе члены семей военнослужащих. Среди угнанной техники – советские Ми-17, американские вертолеты Black Hawk и легкомоторные самолеты наблюдения PC-12.

Теперь пилотов с семьями доставят на военную базу США в Дохе, поясняют собеседники WSJ. Оттуда их отправят на постоянное жительство в другие страны, в какие именно и будет ли среди них США не сообщается. Как и не раскрывается судьба угнанной военной техники, которая находится сейчас в Узбекистане.

Как отмечает газета, талибы призывают вернуть летчиков и авиацию в Афганистан, однако Вашингтон выступает против этого шага. «Они должны вернуться на родину, они нужны ей. Мы только-только начинаем восстанавливать Афганистан», – сказал представитель «Талибана» Сухейль Шахин.

Как писал ранее TRT на русском, глава нового правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд обратился к сбежавшим после прихода к власти «Талибана» афганским должностным лицам с призывом вернуться на родину и пообещал обеспечить им безопасность. Премьер-министр также заявил, что власти гарантируют безопасность дипломатов, посольств и учреждений по оказанию гуманитарной помощи, подчеркнув, что «Талибан» хочет установить позитивные и прочные отношения со странами в регионе и за его пределами. Он напомнил об обещании талибов амнистировать всех афганцев, сотрудничавших с США и проамериканской администрацией с 2001 года.