Узбекистан и Туркменистан 12 сентября возобновили экспорт топлива и газа в Афганистан, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на данные Торгово-инвестиционной палаты афганской провинции Балх.

Как отмечает «Фергана», поставки из Туркменистана происходят через пограничный переход «Акина», расположенный в афганской провинции Фарьяб, из Узбекистана – через погранпереход «Хайратон», расположенный в провинции Балх.

Возобновление экспорта происходит на фоне жалоб автовладельцев и жителей Балха на рост цен на топливо и газ. Таксист из этой провинции рассказал, что из-за высоких цен на топливо он не получает прибыль последние несколько недель.

Автовладельцы призвали новое правительство Афганистана, которое сформировало пришедшее к власти в стране движение «Талибан», следить за ситуацией и заставить поставщиков снизить цены. Жители Балха, который граничит с Сурхандарьинской областью Узбекистана, рассказывают, что они платят 61 афгани ($0,71) за литр бензина и 70 афгани ($0,80) за литр сжиженного газа.

Торгово-инвестиционная палата Балха заявила, что ограничения на оборот долларов США привели к резкому росту цен. Ограничения на вывоз долларов из Афганистана были введены самими талибами после того, как они взяли власть в Кабуле в середине августа. 70% потребляемых в Афганистане топлива и газа импортируется через три северных пограничных перехода, но на несколько недель импорт прекратился из-за боевых действий на севере страны, а после стабилизации ситуации поставки не возобновлялись из-за нехватки иностранной валюты для проведения расчетов.

После смены власти в Афганистане соседний Узбекистан стал ключевым игроком в вопросе поставок в эту страну различных товаров. В начале сентября первая после прихода к власти в Афганистане талибов партия коммерческого груза была доставленав страну именно из Узбекистана.