ПОЛИТИКА
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Десятки городов Кении охватили массовые протесты
Поджоги судов, ранения и цензура потрясли восточноафриканскую страну. Сообщается о сотнях раненых
Десятки городов Кении охватили массовые протесты
Полиция окружает протестующего в годовщину смертоносных демонстраций против налогов в Найроби / AP
25 июня 2025 г.

В среду в Кении вспыхнули массовые протесты, приуроченные к годовщине антиналоговых демонстраций 2024 года, унесших десятки жизней. В городе Кикую близ Найроби протестующие подожгли здание суда, ворвались в полицейский участок и разожгли костры в государственных офисах, сообщают местные СМИ.

По данным Национальной комиссии по правам человека Кении (KNCHR), в ходе беспорядков погибли восемь человек, еще 400 получили ранения, включая протестующих, полицейских и журналистов.

В округе Мачакос один человек погиб, а семерых доставили в больницу Матуу с огнестрельными ранениями, сообщает Reuters. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы.

Глобальный интернет-наблюдатель NetBlocks заявил, что в Кении были введены ограничения на Telegram на фоне растущих опасений по поводу более широкого отключения интернета.

Коммуникационная служба страны запретила телеканалам и радиостанциям вести прямые трансляции протестов, угрожая санкциями. Гильдия редакторов Кении (KEG) в своем заявлении назвала это «неконституционной цензурой» и призвала СМИ отстаивать решение суда 2023 года, запрещающее подобные ограничения.

Сообщается, что первоначально сосредоточенные на экономических требованиях протесты в Найроби, Кисуму и Момбасе переросли в требования отставки президента Уильяма Руто. Сам Руто призвал людей к «мирным протестам, не погружая в хаос и не уничтожая имущество».

Прошлогодние демонстрации, вызванные налогами и ростом цен, привели к штурму парламента, стрельбе полиции и гибели более 60 человек.

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