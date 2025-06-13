ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ЕС продлил защиту украинских беженцев
Решение принято единогласно. Хотя в Евросоюзе остаются 4,3 млн беженцев из Украины, уже начались обсуждения о поэтапном сворачивании программы
ЕС продлил защиту украинских беженцев
/ Reuters
10 часов назад

Евросоюз официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев еще на год — до 4 марта 2027 года. Об этом сообщили в Европейском совете по итогам встречи министров внутренних дел 27 стран в Люксембурге.

На сегодняшний день в странах ЕС зарегистрировано около 4,3 млн украинцев, получивших статус временной защиты после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Крупнейшие сообщества беженцев находятся в Германии, Польше и Чехии.

Режим временной защиты предоставляет украинцам единый пакет прав в пределах Евросоюза: разрешение на проживание, доступ к рынку труда, медицине, образованию, жилью и социальной поддержке.

Хотя продление получило единогласную поддержку, внутри ЕС начались обсуждения о будущем отмене этой меры.

По данным СМИ, в ряде стран усиливаются настроения в пользу ограничения пособий. В Польше, где проживает около 1 млн украинцев, новый президент уже предложил сократить льготы. А в Германии, принявшей почти 1,2 млн беженцев, также рассматриваются меры по ужесточению поддержки на фоне перемен в общественном мнении.

Европейская комиссия подчеркнула, что защита носит временный характер, и анонсировала подготовку «стратегии выхода» с возможностью добровольного возвращения украинцев или перехода части из них на иные основания для легального проживания.

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