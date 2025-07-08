Посланник президента США по вопросам Украины Кит Келлог примет участие в международной конференции по оказанию помощи Украине, которая пройдет 10-11 июля в Риме. Об этом Reuters сообщил источник в итальянском правительстве на следующий день после заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении поставок оружия Киеву.

Решение о возобновлении военной помощи было принято после того, как дипломатические попытки США завершить российскую войну в Украине зашли в тупик. Трамп заявил, что президент России Владимир Путин, похоже, не заинтересован в прекращении конфликта после их разговора на прошлой неделе.

Выступая на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, американский президент подчеркнул: «Они получают очень сильные удары. Мы собираемся отправлять больше оружия. Они должны иметь возможность защищаться».

Трамп также выразил недовольство действиями российского лидера: «Я не доволен президентом Путиным. Он не остановился. Люди продолжают погибать — и русские, и украинцы. А я хочу останавливать войны».

Пентагон подтвердил решение, отметив, что оно принято «по указанию президента» для того, чтобы «обеспечить способность Украины обороняться, пока продолжаются усилия по достижению прочного мира».

Возобновление поставок последовало за предупреждением Киева на прошлой неделе о том, что краткая приостановка ослабит его способность защищаться от усиливающихся российских авиаударов и наступления на поле боя.

Римская конференция — четвертое подобное мероприятие с начала российского вторжения в феврале 2022 года — направлена главным образом на мобилизацию международной поддержки Украины. По оценкам Всемирного банка, на реконструкцию, восстановление и модернизацию Украины потребуется около 500 млрд евро.

Конференцию откроют итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ожидается участие канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, голландского лидера Дика Схофа и греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

Киев просит Вашингтон продать больше ракет и систем Patriot, которые он считает ключевыми для защиты своих городов. Германия на прошлой неделе заявила о переговорах по закупке систем ПВО Patriot для Украины, чтобы заполнить пробел после краткой приостановки поставок Пентагоном.