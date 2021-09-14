В Исландии начал работать крупнейший в мире завод Orca, который откачивает углекислый газ непосредственно из воздуха и закачивает его под землю, сообщает Reuters со ссылкой на швейцарскую компанию Climeworks AG.

Авторы проекта надеются, что новая технология со временем поможет остановить глобальные изменения климата. Их оппоненты, напротив, утверждают, что чрезмерное внимание к технологии может отвлечь от усилий по немедленному сокращению выбросов.

Climeworks AG специализируется на откачке CO₂ из воздуха. Компания сотрудничает с исландским предприятием по хранению углерода Carbfix.

Вместе компании запустили завод, который высасывает до 4 тыс. тонн углекислого газа в год и увеличивает глобальные мощности по очищению атмосферы от CO₂ более чем на 40%. Это эквивалент годовых выбросов примерно 790 автомобилей.

По данным Международного энергетического агентства, в прошлом году глобальные выбросы CO₂ составляли 31,5 млрд тонн.

Сооснователь Climeworks Ян Вурцбахер признал, что объемы переработки Orca – крупица в сравнении с 33 млрд тонн выбросов, которые МЭА прогнозирует в 2021 году. По его словам, завод – демонстрация жизнеспособности технологии его работы.

Прямое откачивание воздуха – одна из немногих технологий извлечения углекислого газа из атмосферы. Ученые расценивают ее как жизненно важную для остановки глобального потепления, которое приводит к увеличению количества лесных пожаров, наводнений и повышению уровня моря.

Завод содержит восемь больших контейнеров, внешне похожих на те, что используются в судоходстве. Там применяют высокотехнологичные фильтры и вентиляторы для извлечения углекислого газа.

Затем изолированный углерод смешивается с водой и закачивается глубоко под землю, где он медленно превращается в породу. Технология работает на возобновляемой энергии, полученной с геотермальной электростанции.

Во всем мире насчитывается 15 заводов по откачке углекислого газа из атмосферы, которые собирают более 9 тыс. тонн CO₂ в год.

Американская нефтяная компания Occidental сейчас разрабатывает самую большую в мире установку для прямой откачки воздуха, которая будет извлекать 1 млн тонн углекислого газа в год с открытого воздуха вблизи некоторых своих месторождений в Техасе.