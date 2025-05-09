Утром 9 мая беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате удара были ранены два человека — его заместитель Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

Как сообщил губернатор в своем телеграм-канале, Лоренц находился рядом с административным зданием в момент атаки. Он получил сотрясение мозга и акубаротравму (травма в результате мощной звуковой волны, последовавшей за взрывом).

Несмотря на это, по словам Гладкова, чиновник сначала посетил церемонию у Вечного огня, а затем обратился к врачам, которые и зафиксировали повреждения. Госпитализация не потребовалась.

Второй пострадавший — боец Росгвардии — получил слепое осколочное ранение бедра и был доставлен в госпиталь.

Судя по опубликованным кадрам, дрон врезался в крышу здания, повредив одну из колонн. Изначально сообщалось, что обошлось без пострадавших.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.