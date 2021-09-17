Соратники российского оппозиционера Алексея Навального представили новое расследование, согласно которому родственникам главы Башкортостана Радия Хабирова принадлежат дорогие квартиры в столице России

Бывшая и нынешняя жены главы республики Радия Хабирова и их дети владеют недвижимостью в Москве, в районе Раменки, на сумму около 350 млн рублей, сообщается в новом расследовании соратников российского оппозиционера Алексея Навального.

Как поясняют авторы расследования, квартира первой жены главы республики Ларисы Лукьяновой площадью в 93 кв. м расположена на Ломоносовском проспекте и оценивается в 45 млн руб. Ее дочери Рите Хабировой принадлежит в том же доме квартира площадью в 168 кв. м и ориентировочной стоимостью в 93 млн руб, а также . жилье площадью 145 кв. м и стоимостью около 80 млн рублей в соседнем корпусе ЖК. В доме по соседству у нее есть жилплощадь в 95 кв. м (не менее 45 млн рублей). Здесь же находится квартира нынешней жены Хабирова – Каринэ – площадью 141 кв. м за 75 млн рублей.

Радий Хабиров возглавляет предвыборный список партии «Единая Россия» от Башкортостана на стартовавших выборах в Государственную Думу.

Согласно официальной отчетности, в апреле 2021 года Радий Хабиров получил доход в размере 6,22 млн руб., а его супруга заработала 3,9 тыс. руб. В собственности Хабирова имеются земельный участок площадью 913 кв. м, жилой дом (82,5 кв. м) и гараж. В совместном пользовании главы региона и его супруги – квартира площадью около 80 кв. м и государственная дача (444 кв. м). В собственности супруги – две квартиры (52,4 и 140,8 кв. м), следовало из деклараций.

Ранее команда Навального обнародовала данные, согласно которым семье вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева принадлежит незадекларированная недвижимость на 1,5 млрд рублей. В расследовании подробно описывается какими объектами, земельными участками и на какую сумму владеют жена Гордеева, дочь и сын, а также теща. Алексей Гордеев баллотируется в новый состав нижней палаты парламента от Воронежской области.